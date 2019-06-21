Son Dakika Haberleri: "Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz olmaz"
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"Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz olmaz"

32 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Diyeceğiz ki Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz olmaz. Diyeceğiz ki, İstanbul'da da, Van'da da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Adana'da, Mersin'de, Türkiye'nin her yerinde, Karadeniz'de, İzmir'de, bir aradayız, yan yanayız." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Diyeceğiz ki Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz olmaz. Diyeceğiz ki, İstanbul'da da, Van'da da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Adana'da, Mersin'de, Türkiye'nin her yerinde, Karadeniz'de, İzmir'de, bir aradayız, yan yanayız." dedi.
Temelli ve HDP milletvekilleri, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasına katıldı.
Pazar yerinde düzenlenen mitingde konuşan Temelli, barış ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmediklerini, seçimlere bu düşünceyle gittiklerini söyledi.
Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diyeceğiz ki Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz olmaz. Diyeceğiz ki İstanbul'da da Van'da da Hakkari'de, Şırnak'ta, Adana'da, Mersin'de, Türkiye'nin her yerinde, Karadeniz'de, İzmir'de, bir aradayız, yan yanayız. Ortak vatanımızda, demokratik cumhuriyet için geliyoruz, mücadelemizi büyütüyoruz. Demokratik, çoğulcu, laik bir cumhuriyet için radikal demokrasi mücadelemizle, demokratik ulus mücadelemizle yerel iktidarları değiştiriyoruz, Türkiye'yi değiştiriyoruz."
Sezai Temelli, Türkiye'nin ittifaklarla kamplaştırıldığını savunarak, "Bu ülkede beka sorunu yok, ortak vatanımızdayız. Dağ gibi sorunlarımız var." ifadelerini kullandı.
31 Mart seçim sürecinde sert bir dil kullanıldığını iddia eden Temelli, "Bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız. Bu ülkede eşit koşullarda, herkesin sahip olduğu haklarla yaşayacağız. Bunu artık içinize sindirin ve köken meselesini bir kenara bırakın. Eşit yurttaşlık temelinde, hep beraber, yan yana yaşayacak bir ülkeyi gelin hep birlikte var edelim." dedi.
Temelli, İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşen ve sonrasında gazetecilere açıklama yapan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'ın sözlerine değinerek, "Bu mektubu herkes okuyor mu? Okuyor. Bunlar da okuyor mu? Okuyor. Peki anlıyorlar mı? Daha o düzeye gelmediler ama onlara anlatacağız." şeklinde konuştu.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:56 Kaynak: AA
Karadeniz, Türkiye, Güncel
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