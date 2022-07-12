Türk kurumları Kurban Bayramı'nda da Afgan halkının yanında yer aldı - Son Dakika
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Türk kurumları Kurban Bayramı'nda da Afgan halkının yanında yer aldı

12.07.2022 15:53

BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Ekonomik problemlerin yaşandığı Afganistan'da, "İyilik Trenleri" ile krizin hafifletilmesine büyük katkı sunan Türkiye merkezli kurum ve sivil toplum kuruluşları (STK), Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi binlerce Afgan aileyi destekledi.

BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Ekonomik problemlerin yaşandığı Afganistan'da, "İyilik Trenleri" ile krizin hafifletilmesine büyük katkı sunan Türkiye merkezli kurum ve sivil toplum kuruluşları (STK), Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi binlerce Afgan aileyi destekledi.

Daha önce Türkiye'den, Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesine katkı sunmak amacıyla gönderilen 4 "İyilik Treni" ile gelen 5 bin tondan fazla insani yardım, aralarında yetim, dul ve engellilerin de olduğu ihtiyaç sahibi yüz binlerce Afgan'a ulaştırılmıştı.

5'inci "İyilik Treninin" de ilerleyen günlerde Afganistan'a ulaşması bekleniyor. Söz konusu trenle gelecek insani yardımlar ağırlıklı olarak deprem bölgesi olmak üzere Afganistan'daki 34 vilayetteki muhtaç ailelere dağıtılmaya devam edecek.

Kurban Bayramı boyunca muhtaç ailelere et yardımı yapan Türkiye merkezli STK yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları değerlendirmede bu yardımların devam edeceğini söyledi.

STK'ler ailelere ortalama 5'er kilogram et yardımında bulundu.

Afgan tüccarlardan satın alınan kurbanlıklarla da ülke ekonomisine katkı sunuldu.

STK'lerin yardım programları için düzenlenen bazı törenlere başta Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay olmak üzere, başkonsolos ve diplomatlar da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) iş birliğiyle düzenlenen "Vekaletle Kurban" organizasyonu ile Afganistan'ın 11 vilayetinde ihtiyaç sahibi 26 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinden Ataşe Vekili Mikail Akboğa, TDV'nin ilerleyen zamanlardaki yardım planlarına ilişkin, "Mevcut durumda özellikle yetimlere yönelik desteğimizi artıracağız. TDV'ye ait bir kız yetimhanesi açma planımız var. Bunu en kısa sürede hayata geçirmek için çalışıyoruz. Yapımı devam eden su kuyusu inşaatları ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı gibi destek projelerimizi devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay, 5 vilayette toplam 5 bin 100 aileye kurban eti dağıttı. Türk Kızılay ayrıca 3 yetimhaneye 750 kilogram, ihtiyaç sahibi 300 dul kadına da 5'er kilogram et yardımında bulundu.

Türk Kızılay 22 Haziran'da Afganistan'ın doğusunu vuran ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde de 1500 aileye 40 kilogramlık gıda paketleri dağıtmıştı.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmed Ziya, "Dağıtım yaparken ihtiyaç sahibi ailelere ek olarak özellikle dullar, yetimler ve engellileri ön plana çıkardık. Özellikle deprem ve sellerin yaşandığı bölgelerde de ihtiyaca binaen gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri yardımlarımız sürecek. Deprem bölgesinde hasar gören evlerin yeniden inşası ile ilgili fizibilite çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 11 vilayette 3 bin 600 aileye et dağıttı. Vakıf, ayrıca Kandahar vilayetinde 2 bin yetime de kıyafet yardımı yaptı.

İHH, kurban eti yardımının yanı sıra bayram boyunca deprem bölgesindeki yardımlarını da sürdürdü.

İHH Afganistan Koordinatörü Mücahid Kılıç, deprem bölgesinde 10 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıtıldığını belirterek "Kurban eti yardımlarına ek olarak deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Ayrıca çadır, battaniye, hijyen kitleri, bebek beslenme paketleri ve nakdi yardımlarımız da deprem bölgesinde sürmektedir. Afgan halkına yönelik yardımlarımız ilerleyen zamanlarda da devam edecek." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde 250 aileye ortalama 25 kilogramlık gıda yardımında bulunmuştu.

Yedi Başak Derneği, Afganistan'ın kuzey vilayetlerinde 3 binin üzerinde aileye kurban eti dağıttı, 2 su kuyusunun açılışını yaptı ve 6 suyu kuyusunun da temelini attı.

Söz konusu STK'ler dışında Türkiye merkezli Cansuyu Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Yeryüzü Doktorları Derneği, Sadaka Taşı Derneği gibi birçok STK de gerek farklı vilayetler gerekse deprem bölgesinde binlerce aileye kurban yardımı ulaştırdı.

"Önemli bir ihtiyaç karşılandı"

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay da Türkiye merkezli STK'lerin ülke çapında yaptığı yardım faaliyetlerini devam ettireceğini dile getirerek şunları ifade etti:

"Çok sayıda sivil toplum kuruluşu da bu dönemde Afganistan'daki faaliyetlerini yoğunlaştırmışlar ve Afgan kurumları veya yerel ortaklarla iş birliği halinde yerel olarak temin edilen kurbanların etlerini Afgan halkına ulaştırmışlardır. Afganistan'ın içinde bulunduğu zorlu koşullar ve halen devam etmekte olan kuraklık çerçevesinde kurum ve kuruluşlarımız bu özverili ve insani çalışmaları önemli bir ihtiyacı karşılamıştır. Türkiye'nin Afganistan halkına yönelik bu insani faaliyet ve yardımları önümüzdeki dönemde de sürecektir. Bu çerçevede 5'inci 'İyilik Trenimiz' birkaç gün içinde Afganistan'a ulaşacaktır."

YORUMLAR
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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Kurban atıklarını baraj gölüne attılar Kurban atıklarını baraj gölüne attılar
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Afganistan, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk kurumları Kurban Bayramı'nda da Afgan halkının yanında yer aldı - Son Dakika

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