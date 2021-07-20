Türk kurumları Kuzey Makedonya'da kurban kesti - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği ve Rumeli Türkleri Vakfı iş birliğinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp merkezli Ensar Kültür, Yardımlaşma ve Eğitim Derneği tarafından kurban kesimi başladı.

Ensar Derneği Sekreteri Muaz Kadri, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuruluşlarından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri kurban organizasyonunu bu yıl "Kurban bağışlarınız hayat bulsun" sloganıyla gerçekleştirdiklerini belirterek iş birliği içerisinde bulundukları kurumlarla 55 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştireceklerini aktardı.

Bayramın birinci günü Üsküp semtleri ile köylerinde, ikinci gününde ise Ustrumca'ya bağlı Yörük köylerinde dağıtım yapacaklarını anlatan Kadri, "Toplamda 11 bölgede dağıtım yapacağız. Tahmini olarak 2 bin 200'e yakın aileye ulaşmış olacağız." dedi.

Kesim ve dağıtıma Sadakataşı Derneği gönüllüsü olarak katılan Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu da Sadakataşı'nın bu yıl 20 binden fazla kurbanı olduğuna işret ederek Türkiye dahil 32 ülkede organizasyon yapıldığını belirtti. Her yardım kuruluşunda, necip Türk milletinin yaptığı her işte elinden geldiğince olmaya çalıştığını dile getiren Türkoğlu, "Türk böyle bir şey, biz böyleyiz, böyle bir milletiz. Gittiğimiz yere aynı anda o sımsıkı kardeşliği, o dayanışma kültürünü beraberimizde götürüyoruz." diye konuştu.

Evlad-ı Fatihan'ın, Rumeli'nin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan bütün Rumeli'ye tekrar selam olsun. Vaktiyle bir parça ihmal edilse de Evlad-ı Fatihan bir parça boynu bükük kalsa da yine bu millet et tırnak gibi birbirinden ayrılmaz. Aradaki pislikler temizlendi. Devam ediyoruz yolculuğumuza. 3-4 gün buradayız, hepsine refakat edeceğiz bütün kurban merasimlerine, kesimlerine. Orada daha da kaynaşacağız. Selamlar getirdik İstanbul'dan buradan tanıdık insanlara. Çok kıymetli buluyorum, bu çalışmalar şu anda Afrika'da, Kıbrıs'ta, Mozambik'e kadar pek çok yerde aynı vakitlerde, şu dakikalarda bir sürü gönüllü evlerinde bayram tatili yapmadan o feda ruhuyla kardeşlerine, hiç tanımadığı uzak insan kardeşlerine din, dil ırk ayırt etmeden. Bizim farkımız bu, Osmanlı'nın mayası böyle bir mayaydı. Bizim toplumumuzun mayası böyle bir maya, mutluyuz."

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Öksüz, dernek olarak 7 hisseyi Türkiye'den hayırseverlerin selamları ve duaları ile Kuzey Makedonya'daki kardeşlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Mardin Genç İHH Başkanı Hamdullah Aşar da 7 büyükbaş hayvanın kesiminin ardından tespit edilen ailelere ulaştırılacağını kaydetti.

Kurban kesimine Rumeli Türkleri Vakfını temsilen yönetim kurulu üyesi İbrahim Çalışkan da katıldı.