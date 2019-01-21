Son Dakika Haberleri: Türk kuruyemişi rotasını Uzakdoğu ve Avustralya’ya çevirdi

Türk kuruyemişi rotasını Uzakdoğu ve Avustralya’ya çevirdi

2 saat önce

KUMİB Başkanı Çakıcı, "Rotamızı Avrupa pazarları dışında Rusya, Çin ve Avustralya'ya çevirdik.

Türk kuruyemişi rotasını Uzakdoğu ve Avustralya’ya çevirdi, System.String[]
KUMİB Başkanı Çakıcı, "Rotamızı Avrupa pazarları dışında Rusya, Çin ve Avustralya'ya çevirdik. İhracat pazarlarının yolunu küçük dokunuşlarla açabilirsek ihracat artış oranımızı yüzde 25'e kadar çıkartmak hiç de imkansız değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:40 

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Avrupa, Avustralya, Ekonomi
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