Türk kuruyemişi rotasını Uzakdoğu ve Avustralya’ya çevirdi
2 saat önce
KUMİB Başkanı Çakıcı, "Rotamızı Avrupa pazarları dışında Rusya, Çin ve Avustralya'ya çevirdik.
KUMİB Başkanı Çakıcı, "Rotamızı Avrupa
pazarları dışında Rusya
, Çin
ve Avustralya
'ya çevirdik. İhracat
pazarlarının yolunu küçük dokunuşlarla açabilirsek ihracat artış oranımızı yüzde 25'e kadar çıkartmak hiç de imkansız değil" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:40
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