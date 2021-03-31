Türk Kütüphaneciler Derneğinin panelinde kütüphanecilerin sorunları ele alındı - Son Dakika

Türk Kütüphaneciler Derneğinin (TKD) "Pandemi Sürecinde Kütüphanecilerin Çalışma Yaşamı Sorunları" paneli, çevrim içi gerçekleştirildi.

Derneğin YouTube kanalında 57. Kütüphane Haftası kapsamında canlı yayınlanan paneli, derneğin başkanı Ali Fuat Kartal yönetti.

Kartal, daha önceki etkinliklerde salgın sürecinde kütüphanecilerin yaşadığı özlük hakları sorunlarını ayrıntılı olarak dile getirdiklerini belirterek, "Türk Kütüphaneciler Derneği olarak hem özlük hakları sorunu, hem de işsizlik konusunda kamuoyu oluşturma gayreti içerisindeyiz." dedi.

Yaşanan sorunların salgın süreciyle sınırlı olmadığının altını çizen Kartal, "Daha önceki dönemlerden de gelen birtakım sorunlarımız var. Bu sorunlarımızın en önemlilerinden biri işsizlik sorunu. Ayrıca bazı meslektaşlarımız yaşamış olduğu sorunları tam olarak gündeme getiremiyor. Onlar da haklı, sorunları söyledikleri zaman çalıştıkları kurum tarafından baskı ya da birtakım muameleye tabi tutulabiliyor. Onlara da hak veriyorum. En azından bizlerle paylaşırsanız biz sizin adınıza bu sorunları her zaman gündeme getirme çabası içerisinde oluyoruz." şeklinde konuştu.

Kütüphanecilerle yapılan anketin sonuçları paylaşıldı

TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu Üyesi Filiz Yüksek İleri, salgın sürecinde kütüphanecilere yönelik anket hazırladıklarını kaydetti.

Anketin sonuçlarını Kütüphane Haftası'nda gerçekleştirilen bu oturumda paylaşmak istediklerini ifade eden İleri, çalışma grubu tarafından hazırlanan ankete 82 kütüphanecinin katıldığını ve hiçbir şekilde kişisel bilgi toplanmadığını söyledi.

Sonuçların bir rapor halinde kamuoyuyla paylaşıldığını dile getiren İleri, "Anketi cevaplayan meslektaşlarımızın 52'si kamu kurumunda, 31'i de özel kurum kütüphanelerinde çalışmakta." dedi.

İleri, ankette öne çıkan sorunlara ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Kültür Sanat Sen Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Sağlam, katılımcıların Kütüphane Haftası'nı kutladı.

Kayseri İl Halk Kütüphanesinde çalışan Sağlam, ankette çeşitli konular hakkında çalışma yapıldığını belirterek, "Çalışmanın genişliği ve içeriği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sağlam, konuşmasında kamuda istihdam edilen halk kütüphanesindeki kütüphanecilerle ilgili sorunlara da değindi.