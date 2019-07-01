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Türk lezzetleriyle Moskova'da derece aldı

14 dakika önce

Türk lezzetleriyle Moskova'da derece aldıİZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinden Moskova'da düzenlenen yarışmaya katılan aşçı şefi Ramazan Adsız, derece alarak gururlandırdı.

Türk lezzetleriyle Moskova'da derece aldı
İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinden Moskova'da düzenlenen yarışmaya katılan aşçı şefi Ramazan Adsız, derece alarak gururlandırdı.
25-30 Haziran tarihleri arasında Moskova'da düzenlenen "Test Of Moskov" adlı yarışmaya katılan usta aşçı Ramazan Adsız, jüri üyelerine üç ayrı sunum yaptı. Hünkar beğendili kebap, kabak çiçeği dolması ve çiğ köfte ile katıldığı yarışmada 100 şef arasına girmeyi başaran Ramazan Adsız, Türk lezzetleriyle ülkemizi temsil etti. Moskova'dan Selçuk'a selam gönderen şef Ramazan Adsız, teşekkür belgesini alırken, Selçuk Belediye pankartını açtı ve yarışma için kendisine destek veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti.
Şef Ramazan Adsız, dünya çapında kendini kanıtlamış 100 şef arasında dereceye girmenin büyük onurunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi. Adsız, Selçuk Efes'i Moskova'da tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu da sözlerime ekledi.
Türk lezzetleriyle Moskova'da derece aldı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:02 Kaynak: İHA
Selçuk, Moskova, Yerel
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