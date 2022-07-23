Türk Lirası deşifre oldu! Yeni banknotlar geliyor - Son Dakika
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Türk Lirası deşifre oldu! Yeni banknotlar geliyor

23.07.2022 21:00
Türk Lirası deşifre oldu! Yeni banknotlar geliyor

Bugün ortaya çıkan bir habere göre Türk Lirası için yeni banknotlar geliyor. Üstelik akıllı oldukları için telefondan kontrol edilecekler.

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Türk Lirası için yeni banknotlar geliştiriliyor. Bu sayede paranın gerçek mi yoksa sahte mi olduğu akıllı telefonlar ile kontrol edilebilecek. Konuyla ilgili ilk açıklama Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Türk Lirası için geliştirilen yeni banknotlar, akıllı telefondan kontrol edilebilecek!

Dünya'dan Berfin Çipa'nın haberine göre, Türk Lirası için yeni banknotlar üretilecek. Bu kağıt paralar ise açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol olmak üzere 5 farklı katman bulunacak. Ayrıca sahte olup olmadığını akıllı telefonlar ile kontrol edebileceğiz.

Türk Lirası deşifre oldu! Yeni banknotlar geliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin şunları söyledi:

"14 yıl önce, günün şartlarında güzel bir sistem başlamıştı ancak teknoloji sürekli gelişiyor ve şartlar değişiyor. Bandrollerle alakalı güvenlik önlemlerinin tamamına yakını deşifre oldu. Yeni nesil bandrollerle, halk sağlığını tehlikeye atacak sahteciliklerin önüne geçiyoruz. Kaçak ürünlerden kaynaklanan vergi kaybını önlüyoruz.

Yeni nesil bandroller sayesinde illegal üreticilerin elini kolunu bağlayarak, legal üreticilerin pazar payını artırıyoruz. Mühendislerimizfabrika içerisinde yazılım geliştirdiler. Yeniliklere uyarlanabilecek şekilde teknolojiyi kurduk. Şu an sadece üretimde kullandığımız mürekkep ve bandrol kağıdı yurt dışından geliyor. Bir yıl içerisinde güvenlikli mürekkep ve bandrol kağıdını ülkemizde üretmeye başlamayı planlıyoruz."

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Yeni banknotların bandrollerinin akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol edilebileceği ve sahte mi yoksa gerçek mi olduğunun bu şekilde tespit edilebileceği söylendi. İlgili teknolojiyi ise DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji AŞ. Proje ve Mühendislik Direktörü Melek Karagöz şu sözlerle açıkladı:

"Güvenlik mürekkepleri çeşit çeşit güvenlik katmanlarına sahip oluyor. Hepsini farklı seviyelerde kullanabiliyoruz. Para teknolojisi kopyalanması daha zor, neredeyse imkansız. Parada kullanılan teknolojiyi bandrole uyarlamamız sayesinde, tüketiciler bandrolün üzerindeki efekt değişimi ile bandrolü kolaylıkla ayırt edebilecek. Tüketici, Eylül'de başlayacak akıllı telefon uygulamasını kullanarak da bandrolün doğruluğunu kontrol edebilecek."

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türk Lirası deşifre oldu! Yeni banknotlar geliyor - Son Dakika

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