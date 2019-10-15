Son Dakika Haberleri: Türk Lirası ekim ayı başından bu yana en fazla değer kaybeden para birimi oldu
Son Dakika Ekonomi Türk Lirası ekim ayı başından bu yana en fazla değer kaybeden para birimi oldu

Türk Lirası ekim ayı başından bu yana en fazla değer kaybeden para birimi oldu

1 saat önce

Türk Lirası ekim ayında önde gelen para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu

Türk Lirası ekim ayı başından bu yana en fazla değer kaybeden para birimi oldu, System.String[]

Türk Lirası ekim ayında önde gelen dövizler arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.


Suriye'nin kuzeydoğusuna başlatılan Barış Pınar Harekatı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden gelen yaptırım tehditleri Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında gerilemesine yol açtı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:42 
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