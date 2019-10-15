Türk Lirası ekim ayı başından bu yana en fazla değer kaybeden para birimi oldu
1 saat önce
Türk Lirası ekim ayında önde gelen para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu
Türk Lirası ekim ayında önde gelen dövizler arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.
Suriye'nin kuzeydoğusuna başlatılan Barış Pınar Harekatı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden gelen yaptırım tehditleri Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında gerilemesine yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:42
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