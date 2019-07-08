Son Dakika Haberleri: Türk Lirası haftasonu Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 değer kaybetti
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Türk Lirası haftasonu Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 değer kaybetti

17 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Türk Lirası Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 oranında değer kaybetti. Pazar günü Asya piyasalarında 5,82 oranını gören Dolar-TL paritesi, pazartesi sabah saatlerinde 5,75 seviyesine indi

Türk Lirası haftasonu Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 değer kaybetti, System.String[]
Türk Lirası haftasonunda Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 oranında değer kaybetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Dolar-TL paritesi pazar günü Asya piyasalarında 5,82 oranına ulaştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:37 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Murat Çetinkaya, Dünya
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