Türk Lirası haftasonu Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 değer kaybetti
17 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Türk Lirası Amerikan Doları karşısında yüzde 2,1 oranında değer kaybetti. Pazar günü Asya piyasalarında 5,82 oranını gören Dolar-TL paritesi, pazartesi sabah saatlerinde 5,75 seviyesine indi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:37
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İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum
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