Türk Lirası İBB seçimleri sonrası Dolar karşısında neden değer kazandı?
26 dakika önce
İstanbul’da pazar günü yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin ardından Türk Lirası Dolar karşısında yüzde 1,40 değer kazandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:08
'da pazar günü yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin ardından Türk Lirası (TL) ABD Doları karşısında TSİ 09.50 itibariyle yüzde 1,80 değer kazandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu
'nun rakibi AKP'li Binali Yıldırım
karşısında zaferinin
duyurulmasının ardından TL çıkış yakaladı.
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