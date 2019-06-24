Son Dakika Haberleri: Türk Lirası İBB seçimleri sonrası Dolar karşısında neden değer kazandı?
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Türk Lirası İBB seçimleri sonrası Dolar karşısında neden değer kazandı?

26 dakika önce

İstanbul’da pazar günü yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin ardından Türk Lirası Dolar karşısında yüzde 1,40 değer kazandı.

Türk Lirası İBB seçimleri sonrası Dolar karşısında neden değer kazandı?, System.String[]
İstanbul'da pazar günü yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin ardından Türk Lirası (TL) ABD Doları karşısında TSİ 09.50 itibariyle yüzde 1,80 değer kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun rakibi AKP'li Binali Yıldırım karşısında zaferinin duyurulmasının ardından TL çıkış yakaladı.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:08 
İstanbul, Dünya
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