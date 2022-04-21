TÜRK LİRASI İLE DALGA GEÇEN YABANCI UYRUKLU YAKALANDI - Son Dakika
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TÜRK LİRASI İLE DALGA GEÇEN YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

21.04.2022 15:35

İSTANBUL'da Türk lirasını aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da Türk lirasını aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmek üzere hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı. Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

TÜRK LİRASI İLE DALGA GEÇEN YABANCI UYRUKLU YAKALANDI
TÜRK LİRASI İLE DALGA GEÇEN YABANCI UYRUKLU YAKALANDI
TÜRK LİRASI İLE DALGA GEÇEN YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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