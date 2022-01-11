Şirket ve kurumlar da kur korumalı mevduat hesabı açabilecek - Son Dakika

Döviz hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre döviz hesaplarını TL mevduata dönüştüren şirket ve kurumlara da destek sağlanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüşümün esaslarında değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre şirket ve kurumlar da döviz hesabını TL mevduatadönüştürmeleri halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacak. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 11 Ocak 2022 tarihli nüshasında yayımlandı. Tebliğin amacı, "yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olarak ifade edildi.

Tebliğde "Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir" denildi.

Uygulamadan "Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler" yararlanabilecek.

DW/ EC, SSB

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