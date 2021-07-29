Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresi eylül sonuna kadar uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresini eylül sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.

Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz."