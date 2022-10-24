100 liralık banknotu klozete attığı anları videoya kaydederek sosyal medyada paylaşan ve bu yolla Türk lirasına hakaret suçu işlediği belirlenen M.C.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk lirasına hakaretten gözaltına alınan sosyal medya kullanıcısı adli kontrolle serbest - Son Dakika

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