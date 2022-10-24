Türk lirasına hakaretten gözaltına alınan sosyal medya kullanıcısı adli kontrolle serbest - Son Dakika
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Türk lirasına hakaretten gözaltına alınan sosyal medya kullanıcısı adli kontrolle serbest

24.10.2022 20:23
Türk lirasına hakaretten gözaltına alınan sosyal medya kullanıcısı adli kontrolle serbest

İstanbul'da Türk lirasına hakaret suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'da Türk lirasına hakaret suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Türk lirasına hakaret suçu işlediği belirlenen kişiye yönelik çalışma yaptı.

100 liralık banknotu klozete attığı anları videoya kaydederek sosyal medyada paylaşan ve bu yolla Türk lirasına hakaret suçu işlediği belirlenen M.C.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, M.C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Türk lirasına hakaretten gözaltına alınan sosyal medya kullanıcısı adli kontrolle serbest - Son Dakika

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