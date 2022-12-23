TÜRK LİRASINI KLOZETE ATAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika
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TÜRK LİRASINI KLOZETE ATAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKİM KARŞISINDA

23.12.2022 12:36

SOSYAL medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan ve hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun ilk kez hakim karşısına çıktı.

SOSYAL medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan ve hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun ilk kez hakim karşısına çıktı. Mika Can Raun savunmasında, Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum dedi.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mika Can Raun (Mikail Can Kurnaz) ve avukatı katıldı.

HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEDEN YAPTIM

Sanık Mika Can Raun savunmasında, Bugüne kadar hayatımda siyasi ve politik bir davranışım olmadı. Bu amaçla sosyal medyada bir paylaşım yapmadım. İddiaya konu olayın yanlış anlaşıldığını anlayınca hemen videoyu kaldırdım ve olaya ilişkin açıklama yaptım. Hiçbir şey düşünmeden yaptım. Şöyle ki zaten parayı tuvalete atmadım. İnsanlar da bu durumu biliyordu. Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Videonun sonunda söylemiş olduğum düşüncede de herhangi bir suç kastım yoktur. Daha öncesinde de benimkinden daha farklı açık ve net parayı aşağılayan paylaşımlar yapılmıştı; ancak bana yapılan gibi gözaltı kararı verildi. Dava da açılmadı. Öncelikle beraatımı aksi halde hakkımda lehe olan bütün hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Hakkımda ceza verilirse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum dedi.

Mahkeme sanık Mika Can Raun'un adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ertelendi.

İDDİANAME

Mika Can Raun'un, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: DHA
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Asliye Ceza Mahkemesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mika Can Raun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK LİRASINI KLOZETE ATAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

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