Türk Lirasını klozete atan sosyal medya fenomenine beraat - Son Dakika
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Türk Lirasını klozete atan sosyal medya fenomenine beraat

12.01.2023 15:06
Türk Lirasını klozete atan sosyal medya fenomenine beraat

Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun beraat etti.

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, hesabından 100 lirayı klozete attığı anları paylaştığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz gelmedi.

"PARAYI KLOZETE DEĞİL, YERE ATTIM"

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "mikacanraun" adlı Instagram hesabı aracılığıyla 21 Ekim 2022 tarihinde 100 TL'yi klozete attığı anları gösteren video yayınladığı kaydedildi. Sanığın savunmasında 100 TL'yi tuvalete atmadığını, yere bıraktığını, takipçileriyle etkileşim amacıyla böyle bir paylaşım yaptığını, paylaşımların suç oluşturmadığını, bir saat sonra bu videoları kaldırdığını, bugüne kadar hiçbir siyasi içerikli paylaşım yapmadığını belirterek atılı suçlamayı kabul etmediğine yer verildi. Mütaalada, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarının yasal unsurları itibariyle oluşmadığından beraati talep edildi.

Türk Lirasını klozete atan sosyal medya fenomenine beraat

İKİ SUÇTAN BERAAT

Sanık Mika Can Raun'un avukatı mütalaaya katıldıklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Mahkeme, maddi unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın iki suçtan ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İDDİANAME

Sanık Mika Can Raun'un, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyordu. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mika, hakimlik tarafından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Türk Lirasını klozete atan sosyal medya fenomenine beraat
Türk Lirasını klozete atan sosyal medya fenomenine beraat
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türk Lirasını klozete atan sosyal medya fenomenine beraat - Son Dakika
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