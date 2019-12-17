Türk Loydu Vakfı ile HAVELSAN siber güvenlikte iş birliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Loydu Vakfı ile HAVELSAN siber güvenlikte iş birliği yapacak - Son Dakika Ekonomi

Türk Loydu Vakfı ile HAVELSAN siber güvenlikte iş birliği yapacak

6 saat önce

Türk Loydu Vakfı ve HAVELSAN arasında siber güvenlik alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Loydu Vakfı ile HAVELSAN siber güvenlikte iş birliği yapacak, System.String[]

Türk Loydu Vakfı ve HAVELSAN arasında siber güvenlik alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Loydu Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre iki kurum, faaliyet gösterdikleri denizcililik, endüstri, belgelendirme alanında eğitim hizmetleri, danışmanlık, kural geliştirme, siber güvenlik, dijitalleşme, Ar-Ge inovasyon faaliyetlerini kapsayan olası iş birliği konularında standart tanımlama, siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin sağlanması için çalışacak.

Protokolle, Türk Loydu ve HAVELSAN uzmanları, siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi için güç birliği yapacak, birçok alanda ürün ve çözümler geliştirecek.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, bilgi güvenliğinin çok önem kazandığını ve siber güvenlik konusunda gerekli tedbirlerin alınmasının çok kritik olduğunu ifade etti.

Protokolle, hem iki kurum arasındaki iş birliğinin pekiştirildiğini hem de siber güvenlik alanında Türk Loydu müşterilerine yönelik hizmetler geliştirilmesi ve projeler yürütülmesi açısından önemli bir adım atıldığını belirten Melikoğlu, "HAVELSAN ile siber güvenlik konusunda birçok başarılı proje gerçekleştireceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Loydu Vakfı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gemi Mühendisleri Odasınca 1962 yılında kurulan Türk Loydu; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, TMMOB, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok paydaşa sahip klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşudur.

Bugün itibariyle hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdüren Türk Loydu; gemi klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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