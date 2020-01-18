Türk Loydu Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı

Türk Loydu Vakfı tarafından düzenlenen "Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı"nda, savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları bir araya geldi.

Türk Loydu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Türk Loydu'nun Savunma Sanayisindeki Yeri" gündemli toplantıda, savunma sanayisinin dünya ve Türkiye'deki önemi ile Türk Loydu'nun gelecek dönem vizyon çalışmaları konuşuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürü Halil Yıldız, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ve savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarının katılım gösterdiği toplantıda, Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Loydu'nun savunma sanayisi, denizcilik ve diğer endüstriyel alanlardaki başarıları ve faaliyetleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada, toplantıdaki görüşlerine yer verilen Melikoğlu, toplantının çok başarılı geçtiğini belirterek, tüm görüş ve önerilerin not edildiğini ve bu değerli öneri ve görüşlerin üzerinde dikkatle çalışarak Türk Loydu'nun geleceğine dair yapılacak çalışmalarda girdi olarak kullanacaklarını bildirdi.

Gelecekte savunma sanayisinin her alanında hizmet vermek istediklerini aktaran Melikoğlu, sektörün liderleri tarafından Türk Loydu'na verilen desteğin kendilerine güç kattığını aktardı.

Melikoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Loydu olarak Türkiye'de son 20 yıldır inşa edilen neredeyse tüm askeri gemi inşa projelerinde yer aldık ve bugüne kadar hem Türk Deniz Kuvvetleri için hem de uluslararası diğer projelerde toplam 150'ye yakın askeri gemi klaslamış dünya çapında iddialı bir kuruluş konumundayız. Türk Loydu olarak yer alacağımız Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi ile Denizaltı Kurallarımızın geliştirilmesi için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Böylece savunma sanayi alanında edinmiş olduğumuz geniş referans ve tecrübeyi bir üst seviyeye taşıma imkanına da sahip olmuş olacağız.

Türk Loydu Savunma sanayisi alanında sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada da söz sahibi olmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Buna yönelik yaptığımız çalışmalardan en önemlilerinden iki tanesi ise savunma sanayinin denizcilik alanında kurulmuş NSCA (Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği) ve INSA (Uluslararası Askeri Gemi Emniyeti Birliği) gibi iki önemli uluslararası kuruluşta üst düzey görevler üstlenmek oldu."

Bu yıl Almanya'da gerçekleşen toplantılarda zorlu bir seçim sürecinden sonra INSA'da 5 üyeden oluşan Konsey'e seçildiklerini anımsatan Melikoğlu, "Savunma sanayinde rüştünü ispatlamış, dünya çapında bir klas kuruluşu olmak mutluluk verici. Bu seviyeye gelmemizde gerek Deniz Kuvvetlerimizin gerek Savunma Sanayi Başkanlığımızın büyük katkıları var, Türk Loydu'na olan destek ve güvenlerine layık olabilmek mutluluk verici. Askeri Klas kuruluşlarından oluşan NSCA'da yürüttüğümüz başarılı çalışmalar sonunda bu dönem PRS (Polonya Loydu) Başkan seçilirken, Türk Loydu ise Başkan Yardımcılığına seçildi. Gelecek dönem, yani gelecek yıl ise Başkanlığı Türk Loydu devralacak. Yıllardır mücadele verdiğimiz NSCA platformunda artık Başkan olarak çok daha etkin olabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.