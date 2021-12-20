Türk lunapark firması, eğlence sektörüne verilen Kovid-19 arasının ardından yeniden ihracata başladı - Son Dakika

Türk lunapark makinesi üreticileri özellikle Orta Doğu pazarında öne çıkarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğlence sektörü üzerindeki etkilerinin hafiflemesiyle bu alandaki ihracat yeniden hareketlendi.

Tekin Lunapark da farklı ülkelere ihracatıyla dikkati çeken firmalardan biri oldu.

1970'li yıllarda OSTİM'de küçük bir dükkanda faaliyetine başlayan Tekin Lunapark, 1990'lı yıllarda kurumsallaşma sürecini tamamlayarak bugün 7 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 32 bin metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Tekin Lunapark Genel Müdürü Ali Çolak, AA muhabirine, üretim faaliyetlerinin yanı sıra Denizli, Erzurum ve Ankara gibi şehirlerde lunapark işlettiklerini söyledi. Yurt içinde genelde belediyeler ve 5 yıldızlı oteller için lunapark makinesi ürettiklerini belirten Çolak, yurt dışında da son 7-8 yılda Cezayir ağırlıklı olmak üzere Tunus, Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Polonya ve Fransa gibi ülkelere ürünlerini ihraç ettiklerini bildirdi. Çolak, "Bugüne kadar yaklaşık 15 ülkeye ihracat yaptık. Son dönemde Cezayirli bir firmayla 'Crazy Dance' makinesinin satışına ilişkin sözleşme imzaladık. Romanya'ya bir tane salıncak makinesi ihraç edeceğiz, yapımına başlıyoruz." dedi.

Çolak, eğlence sektörünün, Kovid-19'dan en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde işletmeler 10 ay kapalı kaldı. Yurt içi ve dışındaki lunaparklar kapalı olduğu için de imalatlarımız ve işlerimiz sekteye uğradı. Bu süreçte yurt dışında fuar düzenlenmemesi, ülkeye giriş-çıkışların olmaması nedeniyle müşterilerin bizi ziyaret edememesi dolayısıyla etkilendik ama Kovid-19'un etkilerinin azalmasıyla fuarlar yeniden başladı. Eylül ayında İspanya'da, kasım ayında Cezayir'de fuarlar oldu. İlerleyen süreçte mart ayında Dubai ve Özbekistan'da fuarlarımız olacak. İnşallah bu süreç olumlu şekilde ilerleyecek ve ihracatımızı tekrar artırma seviyesine geleceğiz."

İhracat hedeflerine ilişkin de bilgi veren Çolak, "Önümüzdeki süreçte özellikle Rusya ve Türk Cumhuriyetleri pazarlarına girmek istiyoruz. Oralarla ilgili çalışmalarımız var. Bu ülkelerde yapılacak fuarlara gidip müşterilerle yüz yüze görüşerek, oraya ihracat ve satışları artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolak, İtalyan firmalarla rekabet ettiklerini, kalite olarak onlarla başa baş geldiklerini, fiyat olarak ise onlardan daha uygun olduklarını bildirdi.

"Ülkelere göre lunapark makinesi tercihleri değişiyor"

Ülkelere göre lunapark makinesi tercihlerinin değiştiğini vurgulayan Çolak, "Mesela Cezayir gibi ülkelerde gençlere yönelik adrenalin makineleri, Avrupa ülkelerinde dönme dolap, atlı karınca gibi ürünleri tercih ediyorlar." dedi.

Çolak, devletin ihracatçılara yönelik desteklerinden yararlandıklarına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"KOSGEB desteklerinden ve diğer yurt dışı fuar desteklerinden yararlanıyoruz. İhracatçıya pandemi sürecinde biraz daha destek verilmesini bekliyoruz ki daha fazla ülkeye satış yapalım ve ihracat potansiyelimizi artıralım."

Lunapark makinelerini TÜV ve "EN13814" kalite belgelerine göre ürettiklerini vurgulayan Çolak, işletmelerinde de gerekli bakımları yaparak ve güvenlik önlemlerini alarak hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.