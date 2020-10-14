Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı düzenlenecek - Son Dakika

Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı düzenlenecek

14.10.2020 17:11
Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı düzenlenecek, System.String[]

Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics başkanlığında yarın saat 10.30'da dijital platformda gerçekleştirilecek.

Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics başkanlığında yarın saat 10.30'da dijital platformda gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen yıl kasım ayında katıldıkları Budapeşte'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 4'üncü Toplantısı esnasında kararlaştırılan konferans, Türkiye ile Macaristan arasında yapılan ilk yapay zeka programı olacak.

Her iki ülkeden kamu, özel sektör akademi ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek konferansta, yapay zekanın robotik ve blokzincir ile süper bilgisayarlar gibi gelişen teknolojiler de ele alınacak.

Konferansa katılmak isteyenler, "https://zoom.us/webinar/register/WN_VX95Ac0_QeqIlH7rTCtAvg" linkinden kayıt yaptırabilecek.

Mustafa Varank, Yapay Zeka, Macaristan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı düzenlenecek - Son Dakika


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