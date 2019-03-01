Son Dakika Haberleri: Türk Madeni Paralarının Tarihi

Türk Madeni Paralarının Tarihi

2 saat önce

Cumhuriyet dönemi boyunca basılan Türk madeni paralarının en ilginç özelliklerini sizler için topladık.

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Cumhuriyet dönemi boyunca basılan Türk madeni paralarının en ilginç özelliklerini sizler için topladık. Bilinenin aksine basılan 96 madeni paranın yarıya yakınında Atatürk portresi yok.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:01 

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