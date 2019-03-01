Türk Madeni Paralarının Tarihi
2 saat önce
Cumhuriyet dönemi boyunca basılan Türk madeni paralarının en ilginç özelliklerini sizler için topladık.
Cumhuriyet dönemi boyunca basılan Türk madeni paralarının en ilginç özelliklerini sizler için topladık. Bilinenin aksine basılan 96 madeni paranın yarıya yakınında Atatürk portresi yok.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:01
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