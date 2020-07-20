Türk makine sektörünü dünyada Türkiye Makina Federasyonu temsil edecek - Son Dakika

Türkiye Makina Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, "Türk makine sektörünün tepe örgütü MAKFED'in uluslararası temsil erki, Türkiye adını kullanma kararıyla tescillenmiş oldu." açıklamasında bulundu.

Türkiye Makina Federasyonu'nda yapılana açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşleri ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile ismi Türkiye Makina Federasyonu olarak tescillenen Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), 20 alt sektör derneği üyesi ile 3000'e yakın imalatçıyı temsil ediyor.

Makine ve aksam imalatçılarını temsil eden derneklerin üst kuruluşu olarak 2014 yılında kurulan Federasyon'un merkezi Ankara'da bulunuyor.

"Sektörümüz örgütlenmesini zirveye taşıdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Makina Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye'de 400 bine yakın kişi istihdam eden ve yılda ortalama 18 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makine imalat sektörünün, yüksek katma değerli ürün ve teknoloji geliştirerek sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin küresel rekabetçiliğinde kilit rol üstlendiğine dikkati çekti.

Türk makine sektörünün tepe örgütü MAKFED'in uluslararası temsil erkinin, Türkiye adının kullanma kararıyla tescillenmiş olduğunu belirten Dalgakıran, "Makine sanayi, herhangi bir sektör değildir. Yükseltici ve sürükleyicidir. 2019 yılı boyunca kamunun yayımladığı tüm strateji planlarında bize öncü görevi verilmiş olması, 'ileri ülke' olmanın tek yolunun makine sanayinin yükselişinden geçtiğinin artık herkesçe anlaşılmış olmasındandır." ifadelerini kullandı.

Makine imalatçılarını temsil eden sektörel derneklerin on yıllardır önemli bir sorumluluğu özveriyle yerine getirdiğini ifade eden Dalgakıran, "İsim değişikliği sonunda, örgütlenmemiz nihayet zirve noktasına ulaşmış oldu. Federasyonumuzun adına kattığımız 'Türkiye' ibaresiyle birlikte, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında üstlendiğimiz görevin gerek-koşul ve ihtiyaçlarını dile getirmeyi sürdüreceğiz. Ürettiğimiz bilgi ve stratejilerle, yetkili makamların en isabetli kararları almalarına yardımcı olmaya büyük bir özgüvenle devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.