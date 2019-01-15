Türk Markaları Dünya Sahnesine Çıkıyor

Türkiye ve Kıbrıs'ta medya planlama-satın alma hizmeti veren Local Time, Mediaset Group ile el sıkıştığını duyurdu.

Türkiye ve Kıbrıs'ta medya planlama-satın alma hizmeti veren Local Time, Mediaset Group ile el sıkıştığını duyurdu. Bu vasıtayla Türk markalarının dünyanın hemen her yerinde reklamlarını kolaylıkla yayınlayabileceği bildirildi.



Local Time ile Mediaset Group iş birliğine gitti. Reklam sektöründe medya ihracatının önünü açmak amacıyla varılan iş birliği ile Türk markalarının dünyanın çeşitli noktalarında reklamlarını kolaylıkla yayınlaması ve bu yolla ülke ekonomisine büyük katkı sağlanması amaçlanıyor.



Local Time CEO'su Arzu Küfündür, anlaşmaya ilişkin "16 yıl önce Anadolu mecralarında lokal medya satın alma yapmak üzere çıktığımız bu yola, bugün Avrupa'nın en güçlü medya gruplarından biri olan Mediaset Group'un satış merkezi 'Publieurope' ile imzaladığımız anlaşma ile global bir medya şirketi olarak devam ediyoruz. İtalya, İspanya ve Fransa'daki mecralarının Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olduk" ifadelerini kullandı.



Küfündür, sağlanan iş birliği ile başta Avrupa olmak üzere, tüm dünya pazarında küçükten büyüğe tüm Türk markaları için önemli bir fayda sağlayacağını belirterek, "Markalarımıza, televizyondan radyoya, web sitelerinden açık hava mecralarına kadar çok büyük bir alanda seslerini duyurma imkanı sağlayacağız. Türk markalarını dünya medyaları aracılığı ile tanıtmak ve dünya markaları ile yarışmaları için ekonomiye katkı sağlamaya gönüllüyüz" şeklinde görüş bildirdi. - İSTANBUL

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