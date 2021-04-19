"Türk Markalarını Dünyaya Açan Kapı: E-İhracat" paneli - Son Dakika

"Türk Markalarını Dünyaya Açan Kapı: E-İhracat" paneli

19.04.2021 15:51

Ticaret Zirvesi kapsamında düzenlenen "Türk Markalarını Dünyaya Açan Kapı: E-İhracat" panelinde, Amazon mağazaları üzerinden e-ihracat operasyonlarını başarıyla büyüten 3 Türk markasının e-ihracat hikayeleri ve e-ihracata başlayacak diğer marka ve girişimcilere verdikleri tavsiyeler ele alındı.

E-Ticaret Zirvesi kapsamında düzenlenen "Türk Markalarını Dünyaya Açan Kapı: E-İhracat" panelinde, Amazon mağazaları üzerinden e-ihracat operasyonlarını başarıyla büyüten 3 Türk markasının e-ihracat hikayeleri ve e-ihracata başlayacak diğer marka ve girişimcilere verdikleri tavsiyeler ele alındı.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Buss+ tarafından organize edilen E-Ticaret Zirvesi çevrim içi olarak "Etkileşim" temasıyla gerçekleştirildi. Zirve, e-ticaret sektörünü pazarlama, müşteri hizmetleri, inovasyon, girişimcilik, mevzuat ve e-ihracat gibi farklı boyutlarıyla ele almak üzere sektörün önde gelen isimlerini ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen yer alan "Türk Markalarını Dünyaya Açan Kapı: E-İhracat" paneli, Amazon.com.tr moderatörlüğünde farklı ülkelerdeki Amazon mağazaları üzerinden e-ihracat operasyonlarını başarıyla büyüterek isimlerini dünyaya duyuran, 3 farklı sektörden 3 Türk markasını konuk etti.

Panelde Defacto, Karaca ve Monster Notebook markalarının Amazon mağazaları aracılığıyla Avrupa'da başlayıp büyümekte olan e-ihracat hikayelerine yer verildi, e-ihracata başlayacak markalar için tavsiye ve öneriler ele alındı.

"Uzak pazarlara açılarak büyüme kolaylığı"

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Defacto Uluslararası E-Ticaret Pazaryerleri Birim Müdürü Seda Hıdır, küresel pazar yerlerinin entegre yapısı sayesinde geniş coğrafyalara açılarak büyüme kolaylığı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ürünlere gelen müşteri yorumları ve puanlamaları bir pazardan diğer bir pazara direkt yansıyor. Bu yeni giriş yaptığınız bir pazarda güven ve marka algısı yaratabilmek için büyük avantaj. Şu an 2021 operasyonlarımızda Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika bölgeleri var. 2022'de bunu Hindistan, Japonya, Avustralya'ya genişleterek devam ettireceğiz. Dünyanın 6 kıtasında hiçbir mağazamız ve bilinirliğimizin olmadığı yerlerde Amazon'un gücüyle Defacto markasını buradaki müşterilere ulaştırabiliyoruz. Hiçbir mağazamızın olmadığı Batı ve Orta Avrupa'da büyük başarılar elde etmek bizi diğer coğrafyalara erişmek için cesaretlendirdi. Bu yüzden Amazon üzerinden de bir genişleme modeli sürdürüyoruz."

"Amazon'da olmak bir marka için kaçınılmaz"

Monster Notebook CMO'su Göktuğ Okan Oğuz da Amerika'da olduğu gibi Avrupa'da da insanların online alışveriş yapacakları zaman akıllarına ilk gelen yerin Amazon olduğunu aktararak, "Özellikle Amazon Prime servislerinin kullanımı çok yüksek seviyede. Dolayısıyla Amazon'da olmak bir marka için kaçınılmaz. Ürünlerimizi öne çıkarmak anlamında Amazon'un çok güzel pazarlama hizmetleri var. Bunları olabildiğince maksimum seviyede kullanıyoruz. İkinci bir web sitemiz gibi oraya da efor harcıyoruz ama tek bir eforla aynı anda birçok pazara birden ulaşmanız mümkün. Monster Notebook, Türkiye'de çok ciddi pazar payı olan bir oyun bilgisayarı markası. Buna rağmen yurt dışına açılırken marka bilinirliği açısından siz burada ne olursanız olun, orada sıfırsınız. Bu noktada Amazon'un büyük katkısı oluyor. Çünkü ürün hakkında deneyimlere ve yorumlara yer verme şansınız oluyor. Müşteri yorumları çok önemli. Çünkü Amazon'daki yorumları herkes dikkate alıyor. Bu anlamda Amazon bizi yurt dışında çok hızlandırdı." ifadelerini kullandı.

"Amazon'da satış yapmak ihracat yapacak markalara büyük bir fırsat ve konfor sunuyor"

Karaca E-Ticaret Uzmanı Şebnem Sezgin ise ürünün görseli, içeriği, kalitesi ve fiyat avantajının müşteriyi en çok çeken noktalar olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada Amazon'un bazı listeleme kriterleri var. Bunları eksiksiz uyguladığınızda ürünlerin liste sıralamasının organik olarak ön sıralara gelmemesi için hiçbir neden yok diyebiliriz. Bunun yanına bir de müşteri yorumları ve puanları da gelince muhteşem bir listeleme oluyor, ürününüzün satmaması için hiçbir sebep kalmıyor.

Amazon'un bir diğer faydalı özelliği ise satıcıyla alıcıyı güvenle bir araya getirmesi. İhracat yapanlar için bu güven meselesi çok önemli bir nokta. Satıcı da, alıcı da pazar yeri üzerinden güvenle alışverişlerini yapabiliyor. Özetle, Amazon'da satış yapmak ihracat yapacak markalara büyük bir fırsat ve konfor sunuyor."

İhracat, Türkiye, Amazon, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türk Markalarını Dünyaya Açan Kapı: E-İhracat' paneli - Son Dakika


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