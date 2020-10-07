Türk markası dünya kozmetik raflarında: Hedef yıl sonuna kadar 10 milyon dolarlık satış - Son Dakika

Türk markası dünya kozmetik raflarında: Hedef yıl sonuna kadar 10 milyon dolarlık satış

07.10.2020 14:49
Türk markası dünya kozmetik raflarında: Hedef yıl sonuna kadar 10 milyon dolarlık satış, System.String[]

Kozmetik sektörüne hızlı bir giriş yapan ve 52 ülkeye satış yapan Türk markası Marmara Barber, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu zamana kadar 5 milyon dolarlık satış yapan marka, yıl sonuna kadar ihracat yaptığı ülke sayısını 60'a ve satış rakamını da 10 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'de 50 yıldır Marmara kolonyasını üreten Senso Kozmetik'in ikinci kuşak temsilcileri Gözde Yorgun ve Görkem Yorgun'un sokak grafiti sanatından ilham alarak erkek kozmetik sektörüne kazandırdığı ve 52 ülkeye ihraç ettiği Marmara Barber, pandemi döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Yorgun, bugüne kadar 5 milyon dolarlık satışı yapılan Marmara Barber markasını yıl sonuna kadar dünyanın 60 ülkesine ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

10 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ HEDEFİ

Senso Kozmetik olarak 300 bin dolarlık ek yatırımla, 2017 yılında üretimine geçtikleri Marmara Barber markasını 52 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Yorgun, "Yüzde 100 yerli Türk markası olarak, üç yıllık süreçte dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptık. Bu dönemde en büyük talebi Amerika ve Avrupa ülkelerinden aldık. Pandemi döneminde ihracat yapamadık ancak yeni ülke bağlantıları için hız kesmeden çalışmalarımıza devam ettik. 2020 yılının sonuna kadar Marmara Barber markasını dünyada 60 ülkeye ihraç etmeyi ve 10 milyon dolarlık satış yapmayı planlıyoruz" dedi.

Türk markası dünya kozmetik raflarında: Hedef yıl sonuna kadar 10 milyon dolarlık satış

1,5 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM

Görkem Yorgun, "Sokak grafiti sanatından ilham alarak kozmetik sektörüne kazandırdığımız, kendine özen gösteren erkeklerin tercihi Marmara Barber ürünleri; Barber Kolonya, Parfüm, After Shave, Tıraş Jeli, Sakal Yağı, Saç Şekillendiricileri, Krem Kolonya, Tarak, Tıraş Fırçası ve profesyonel kullanım için berber aksesuarları seçeneklerinden oluşuyor. Yeni ürün çalışmaları için AR-GE ekibimiz planlamalar yapıyor. Dünyanın birçok ülkesinde trendleri takip eden erkeklerin, bizim ürettiğimiz Türk markasını tercih ediyor olmasından gurur duyuyoruz. Yıl sonuna kadar fabrikamıza yapacağımız 1 buçuk milyon dolarlık yeni yatırımla, üretim kapasitemizi arttırmayı ve ürün yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

E-TİCARETE YATIRIM

Pandemi döneminde dijitalleşen dünya sistemine uyarak e-ticaret çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Yorgun ise "Bu dönemde E-ticaret noktalarımızın sayısını arttırdık. Marmara Barber olarak sosyal medya hesaplarımızı en efektif şekilde kullanarak müşteri portföyümüzü geliştirdik. Farklı bakış açımızla kendi berber stüdyomuzu kurduk. Özel video çekimlerle globalleşen pazarda proaktif çalışmalar yapıyoruz. Böylece dünyada ürünlerimizi kullanan kişiler ile interaktif olarak bağımızı güçlendiriyoruz ve yeni ülkelerle iş bağlantısı geliştirmeğe çalışıyoruz" diye ekledi.

Türk markası dünya kozmetik raflarında: Hedef yıl sonuna kadar 10 milyon dolarlık satış

Yönetim Kurulu, İhracat, Marmara, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk markası dünya kozmetik raflarında: Hedef yıl sonuna kadar 10 milyon dolarlık satış - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu         
13:58
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var         
12:07
Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı         
11:28
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı         
09:28
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü?         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 15:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk markası dünya kozmetik raflarında: Hedef yıl sonuna kadar 10 milyon dolarlık satış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei