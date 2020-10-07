Türk markası dünya kozmetik raflarında: Hedef yıl sonuna kadar 10 milyon dolarlık satış - Son Dakika

Türkiye'de 50 yıldır Marmara kolonyasını üreten Senso Kozmetik'in ikinci kuşak temsilcileri Gözde Yorgun ve Görkem Yorgun'un sokak grafiti sanatından ilham alarak erkek kozmetik sektörüne kazandırdığı ve 52 ülkeye ihraç ettiği Marmara Barber, pandemi döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Yorgun, bugüne kadar 5 milyon dolarlık satışı yapılan Marmara Barber markasını yıl sonuna kadar dünyanın 60 ülkesine ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

10 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ HEDEFİ

Senso Kozmetik olarak 300 bin dolarlık ek yatırımla, 2017 yılında üretimine geçtikleri Marmara Barber markasını 52 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Yorgun, "Yüzde 100 yerli Türk markası olarak, üç yıllık süreçte dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptık. Bu dönemde en büyük talebi Amerika ve Avrupa ülkelerinden aldık. Pandemi döneminde ihracat yapamadık ancak yeni ülke bağlantıları için hız kesmeden çalışmalarımıza devam ettik. 2020 yılının sonuna kadar Marmara Barber markasını dünyada 60 ülkeye ihraç etmeyi ve 10 milyon dolarlık satış yapmayı planlıyoruz" dedi.

1,5 MİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIM

Görkem Yorgun, "Sokak grafiti sanatından ilham alarak kozmetik sektörüne kazandırdığımız, kendine özen gösteren erkeklerin tercihi Marmara Barber ürünleri; Barber Kolonya, Parfüm, After Shave, Tıraş Jeli, Sakal Yağı, Saç Şekillendiricileri, Krem Kolonya, Tarak, Tıraş Fırçası ve profesyonel kullanım için berber aksesuarları seçeneklerinden oluşuyor. Yeni ürün çalışmaları için AR-GE ekibimiz planlamalar yapıyor. Dünyanın birçok ülkesinde trendleri takip eden erkeklerin, bizim ürettiğimiz Türk markasını tercih ediyor olmasından gurur duyuyoruz. Yıl sonuna kadar fabrikamıza yapacağımız 1 buçuk milyon dolarlık yeni yatırımla, üretim kapasitemizi arttırmayı ve ürün yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

E-TİCARETE YATIRIM

Pandemi döneminde dijitalleşen dünya sistemine uyarak e-ticaret çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Yorgun ise "Bu dönemde E-ticaret noktalarımızın sayısını arttırdık. Marmara Barber olarak sosyal medya hesaplarımızı en efektif şekilde kullanarak müşteri portföyümüzü geliştirdik. Farklı bakış açımızla kendi berber stüdyomuzu kurduk. Özel video çekimlerle globalleşen pazarda proaktif çalışmalar yapıyoruz. Böylece dünyada ürünlerimizi kullanan kişiler ile interaktif olarak bağımızı güçlendiriyoruz ve yeni ülkelerle iş bağlantısı geliştirmeğe çalışıyoruz" diye ekledi.