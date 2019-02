Türk Markası Dünya Pazarında

Günümüzde başta erkekler olmak üzere birçok insanın sorunu haline gelen saç dökülmesine doğal yollarla önlem almak aslında mümkün. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zigavus genel koordinatörü Fatma Yeşilova , saç sağlığında doğal ürünlerin önemine dikkat çekti.Saç sağlığı ve saç dökülmesi üzerine merak edilen soruları cevaplandıran Yeşilova, at kestanesi yağı ve sarımsağın saçlar ve saç derisi üzerindeki olumlu etkileri üzerinde durdu.Saç dökülmesine karşı nasıl önlem almalıyız?Sizin de bildiğiniz gibi saç dökülmesini erkekler başta olmak üzere birçok insanın sorunu haline geldi. Gün boyunca saç şekillendiricilerin ısılarına, maruz kalan, boyadan yıpranan, şehrin kirli havasıyla kirlenen saçlarımıza özen göstermezsek sağlığını kaybedebiliyor.Sağlıksızlaşan saçlar da doğal olarak bir süre sonra gücünü kaybediyor. Saç dökülmesi de bu süreç sonrasında ortaya çıkabilen sonuçlardan birisidir. Ama bu sorunu çok basit bir şekilde önleyebilirsiniz. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin doğal ürünler kullanması çok önemli. Kimyasal içerikli kişisel bakım ürünlerini tercih etmemek lazım. Saç ve saç derisi bakımında da kullanacağımız doğal ürünler saçları ve saç derisini zaten güçlendirecektir.Sözünü ettiğiniz bu doğal ürünlere birkaç örnek verebilir misiniz?Tabiki... Mesela at kestanesi... At kestanesi yağı saç ve saç derisi için adeta bir ilaç vazifesi görür. Aynı şekilde siyah sarımsak da saçların dökülmesini öneleyen bir başka doğal üründür. Basit bir örnek verecek olursak at kestanesi yağı ve siyah sarımsak içerek ürünleri kullanan bir kişinin saç dökülmesi sorunu büyük oranda azaltılmış olur diyebiliriz.At kestanesi yağı örneği üzerinden gidecek olursak, bu ürün nasıl kullanılmalı?Evet, tabi bu ürünleri kullanım tarzı da çok önemli. Bilinçsiz bir şekilde kullanılan ürünler faydalı olsa dahi zarar verebilmektedir. Mesela at kestanesi yağını saçımıza belli miktarda sürürersek bu ürün kafa derisinde yer alan kan dolaşımını arttırdığı için saç köklerini besleyerek saçın dökülmesinin önüne geçer.At kestanesi yağı sadece saç dökülmesini önlemekle kalmayarak saç derisinde meydana gelen kabuklanma ve kepeklenmeyide geçirebilmektedir. Yine bir örnek verecek olursak kullandığınız şampuanınıza ekleyeceğiniz birkaç damla at kestanesi yağıyla kepeklenme sorununu çözebilirsiniz. Duj alırken bu karışımı kullanırken etkisini daha da artırmak için saç diplerine masaj da uygulanabilir.Peki siyah sarımsağın saçlara ne gibi bir faydası var?Kestane yağının yanı sıra saç dostu olan bir diğer doğal ürün ise Siyah Sarımsak... Siyah sarımdak da saç dökülmesini ciddi oranda azaltan bir diğer doğal üründür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da şu, eğer saçlarınız genetik olarak dökülmüyorsa, çevresel faktörlerden dolayı, yani saç derinizde olan hassaslaşmadan ve rahatsızlıktan dolayı dökülüyorsa, sarımsak bu dökülmeyi kısa sürede gözle görülür şekilde azaltabiliyor. Bunun dışındaki bir dökülme şeklinde bir fayda bekleme doğru olmaz.Peki sarımsak sadece saç dökülmesini mi önlüyor yoksa yeni saçların çıkmasını da sağlıyor mu?Evet bizim sık sık karşılaştığımız sorulardan birisi de bu... Siyah sarımsak saç dökülmesini önlediği gibi saç sayısında da bir artış sağlayabiliyor. Yani siyah sarımdak saç dökülmesini önlediği gibi yeni saçların çıkmasını da hızlandırıyor diyebiliriz. Siyah sarımsak aynı zamanda saçları kalınlaştırıp daha hacimli görünmesine de yardımcı oluyor. Bir yandan da saça parlaklık kazandırıyor. Bu yüzden de saçın kalitesi yükseliyor; saçlar daha dolgun, parlak ve sağlıklı oluyor.Sanırım at kestanesi gibi siyah sarımsak da kepek sorununa iyi geliyor. Bu doğru mu?Evet tabi. Zaten saç ve saç derisini bir bütün olarak düşündüğümüzde, saça iyi gelen bir ürün saç derisinine de yararlı olabiliyor. Siyah sarımsak da bu şekilde saç dökülmesini ölediği gibi kafa derisindeki kepeklenme sorununa da faydalıdır. Direkt olarak saç derisine işlediğinden dolayı saç derisini güçlendiriyor. Bu yüzden kepeğe karşı da en etkili sonuçlar veriyor.Peki sarımsaklı şampuanın faydalarından söz ettik. Ancak bilindiği üzere sarımsak, kokusu olan bir ürün. Sarımsaklı şampuanlarda bu bir sorun teşkil ediyor mu?Sarımsağın gıda olarak tüketilmesinde de sizinde bildiğiniz gibi birçok fayda var. Ancak kimi insanlar sarımsağın kokusundan rahatsız olabiliyor. Şimdi 'sarımsaklı şampuan' dediğimizde de akıllarda doğrudan 'Acaba kokuyor mudur?' sorusu beliriyor. Ancak sarımsaklı şampuanlar kokusuz üretildiğinden dolayı kullanımı epey kolaylaşıyor.Ayrıca sarımsaklı şampuanlar tamamen bitkisel ürünlerdir. İçerisinde birçok vitamin ve yağlar bulunur. Bu da saça ekstra bakım sağlar. Aynı zamanda sarımsaklı şampuanların herhangi bir yan etkisi de yoktur.Peki bu ürünlerin olumlu etkisi görebilmek için hangi aralıklarla kullanmak gerekiyor?Evet tabi bu da önemli bir konu. İnsanlarımız ilaçlarda olduğu gibi bitkisel ürünlerde de hemen bir etki görmek istiyor olabilirler. Doğal ürünleri kullanırken dikkat etmemiz gereken bir noktada sürekliliktir. Yani örneğin saımsaklı şampuanın olumlu etkilerini görmek istiyorsak ürünü en az bir ay düzenli olarak kullanmak gerekiyor.