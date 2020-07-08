Türk markası, Gheorghe Hagi'nin takımı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru oldu - Son Dakika

Türk markası, Gheorghe Hagi'nin takımı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru oldu

Yurt dışında AC&Co. adıyla hizmet veren erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, Gheorghe Hagi'nin Romanya'da sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru oldu.

Yurt dışında AC&Co. adıyla hizmet veren erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, Gheorghe Hagi'nin Romanya'da sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru oldu.

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AC&Co., Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan ve iki dönem teknik direktörlük yapan Gheorghe Hagi'nin Romanya'da sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru oldu. Yapılan bilgilendirmede; sponsorluk kapsamında sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarına yönelik her parça, AC&Co. tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlandı. AC&Co., yıl sonuna kadar FC Viitorul Constanta'yı giydirmeye devam edecek.


Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin 2009 yılında kurduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta, küresel futbol endüstrisinde önemli bir projeye dönüştü. FC Viitorul Constanta, 10 yıllık yolculuğunda bir dizi etkileyici kilometre taşına ulaşarak Romanya Ulusal Şampiyonu oldu. FC Viitorul Constanta, Romanya Kupası'nı ve Romanya Süper Kupası'nı kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı. Milli takımlarda sürekli varlık gösterdi ve başarılı oldu.


FC Viitorul Constanta ve Georghe Hagi Futbol Akademisi'nin felsefesi, başarılı bir kariyeri ve uluslararası bir futbol yıldızı olan Gheorghe Hagi tarafından; 'güven', 'inanç' ve 'cesaret' gibi rehberlik eden ilkelerle ve değerlerle oluşturuldu.


FC Viitorul Constanta'nın başkanlığını ise 1997 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olan ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gheorghe Popescu yürütüyor. - İSTANBUL

Gheorghe Hagi, Galatasaray, Viitorul, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk markası, Gheorghe Hagi'nin takımı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru oldu - Son Dakika Ekonomi
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