"Türk Masalları Uyanıyor" projesinde 6 ilden 9 öğretmen bir araya geldi - Son Dakika

"Türk Masalları Uyanıyor" projesinde 6 ilden 9 öğretmen bir araya geldi

31.12.2020 10:37

"Türk Masalları Uyanıyor" projesi kapsamında 6 ilden 9 öğretmen bir araya geldi.

"Türk Masalları Uyanıyor" projesi kapsamında 6 ilden 9 öğretmen bir araya geldi. Projenin amacı ise 4-11 yaş grubu çocuklara hiç duymadıkları bilmedikleri Türk masallarını tanıtmak, sevdirmek, hayatlarına yeni masallar koymak için yapılan bir eTwinning projesi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uyguladığı ERBAP (Erzurum Başarıyı Arttırma Programı 2019-2023) kapsamında öğrencilerin olumlu davranışlarını geliştirilmesi amacıyla 'Türk Masalları Uyanıyor' projesi hayata geçirildi. Erzurum İMKB İnönü İlkokulu'ndan Özlem Demir ve Konya Güneybağ İlkokulu'ndan Fatma Adalıyılmaz'ın kurucu olarak başlattığı projenin amacı Türk Masallarını tanıtmak. Naki Tezel'in Türk Masalları kitabının okunup değerlendirilmesi her ortağın seçtiği masalı seslendirmesi, masal karakterlerinin kuklalarının yaptırılması, masalın resimlendirilmesi, drama halinde sunumu çalışmalarıyla öğrenciler için daha zevkli ve kalıcı etkinliklerle proje yürütüldü. Proje sonunda final ürünü olarak yeni yıl takvimi hazırlandı. Takvim yapraklarını öğrencilerin yaptığı etkinlikler süsledi.

Proje kurucularından Özlem Demir, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'u makamında ziyaret etti. Ziyarette "Türk Masalları Uyanıyor" eTwinning projesinin tanıtımını yaparak hazırlamış olduğu 2021 yılı masal takvimini takdim etti. - ERZURUM

Türk Masalları Uyanıyor projesinde 6 ilden 9 öğretmen bir araya geldi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Özlem Demir, Erzurum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türk Masalları Uyanıyor' projesinde 6 ilden 9 öğretmen bir araya geldi - Son Dakika


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