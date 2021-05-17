TÜRK MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AFRİKA'YA ATILIM - Son Dakika

Çeşitlli sosyal sorumluluk projelerinin yanında futbol akademileri bu pazarın olmazsa olmazları. Dünyaca ünlü kulüplerinin ve önde gelen menajerlik şirketlerinin yapılanmalara gittiği bu coğrafyada artık bir Türk Menajerlik şirketi de hizmet verecek. Talent&Family Menajerlik şirketi, Gana'nın başkenti Akra'da futbol akademisi kurmak için başvurularını tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde Gana'ya ziyaret gerçekleştiren Talent&Family Management şirketinin kurucularından futbolcu menajeri Murat Uzunmehmet; Gana'daki profesyonel ve bazı amatör kulüplerin maçlarını izledi. Son dönemde özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin ana hedefi haline gelen Gana için Uzunmehmet ''Avrupa'nın büyük camialarına yetiştiricilik yapan kulüpler artık Kuzey Avrupa'ya doğru yönelmiş durumda. Danimarka,Norveç,İsveç gibi ülkelerden pek çok kulüp,scout,menajer Gana'dan pek çok yıldız adayını bulup ülkelerine götürmekte ve 1-2 sezon sağlam bir donanımdan geçirerek büyük paralara büyük kulüplere satmakta. Günümüzde bu formülün en elzem olduğu yer ise bizim ülkemiz Türkiye. Kulüplerin hemen hepsinin ekonomik açıdan çok zor günler geçirdiği aşikarken artık pahalı,yaşlı ve sıçrama yapamayacak futbolcuları bir kenara bırakıp; yetenek taramaları ile hem yurt içi hem yurt dışından yıldız adaylarını toplanması gerekiyor. Biz de uzun süren araştırmalarımızdan sonra, Gana'daki partnerlerimizle birlikte bu yolu seçtik. Burada kuracağımız akademiye gerekli desteği verip aynı zamanda profesyonel liglerde de yarışmasını sağlayacağız. Gana Afrika'da genç nüfüsun en fazla olduğu,güvenliğin,yaşam standartlarının ve çalışkanlığın yüksek olduğu bir ülke. Alt yaş kategorilerinde özellikle son senelerde sürekli başarılı turnuvalar oynuyorlar. Kuracağımız akademi ile amacımız hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya yeni yetenekler kazandırmak olacak.

MURAT UZUNMEHMET KİMDİR?

23 Mart 1991 Tekirdağ doğumlu iki üniversite mezunu Murat Uzunmehmet; aktif olarak 17 sene amatör olarak futbol oynadıktan sonra futbol eğitim ve izleme alanına geçiş yaptı. Hollanda,İngiltere ve Avusturya'da scouting alanında çeşitli sertifika programlarını başarıyla tamamladı. Bir süre Avusturya'da SlfcGmbh şirketine danışmanlık yapan Uzunmehmet daha sonra futbol menajerliği alanında hizmet vermeye başladı. İngiltere Futbol Federasyonundan Fifa Menajerlik Lisansı alan Murat Uzunmehmet; Türkiye'de bazı menajerlik şirketlerine yurtdışı danışmanlığı yaptıktan sonra kurucularından olduğu TalentAndFamily Management şirketinde hizmet vermeye başladı. ŞuandaTalent&Family şirketi ile pek çok yerli ve yabancı futbolcuya temsilcilik yapan 30 yaşındaki menajer, Afrika'daki futbol akademesi projesiyle de futbol dünyasına katkı sağlamaya devam ediyor