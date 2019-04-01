Türk mermerinin marka gücü yurtdışında artırılacak
3 dakika önce
İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sektörün yaşadığı pazar daralmasından çıkmak için İMİB olarak, Türk taşını pazara tanıtmak adına 'Turkish Stones' mottosu ile yurtdışındaki tanıtım etkinliklerine hız verdiklerini söyledi.
İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sektörün yaşadığı pazar daralmasından çıkmak için İMİB olarak, Türk taşını pazara tanıtmak adına 'Turkish Stones' mottosu ile yurtdışındaki tanıtım etkinliklerine hız verdiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:41
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