Türk mermerinin marka gücü yurtdışında artırılacak

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sektörün yaşadığı pazar daralmasından çıkmak için İMİB olarak, Türk taşını pazara tanıtmak adına 'Turkish Stones' mottosu ile yurtdışındaki tanıtım etkinliklerine hız verdiklerini söyledi.

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sektörün yaşadığı pazar daralmasından çıkmak için İMİB olarak, Türk taşını pazara tanıtmak adına 'Turkish Stones' mottosu ile yurtdışındaki tanıtım etkinliklerine hız verdiklerini söyledi.

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