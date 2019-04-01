Son Dakika Haberleri: Türk mermerinin marka gücü yurtdışında artırılacak

Türk mermerinin marka gücü yurtdışında artırılacak

3 dakika önce

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sektörün yaşadığı pazar daralmasından çıkmak için İMİB olarak, Türk taşını pazara tanıtmak adına 'Turkish Stones' mottosu ile yurtdışındaki tanıtım etkinliklerine hız verdiklerini söyledi.

Türk mermerinin marka gücü yurtdışında artırılacak , System.String[]
İMİB Başkanı Aydın Dinçer, sektörün yaşadığı pazar daralmasından çıkmak için İMİB olarak, Türk taşını pazara tanıtmak adına 'Turkish Stones' mottosu ile yurtdışındaki tanıtım etkinliklerine hız verdiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:41 

Ekonomi
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