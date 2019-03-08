Son Dakika Haberleri: Türk Meşesi Almanya'da Barış ve Kardeşliğin Simgesi Olacak

Türk Meşesi Almanya'da Barış ve Kardeşliğin Simgesi Olacak

1 saat önce

KUZEY Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü, Almanya'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 100. yılı ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Nürnberg'in Gibitzenhof semtindeki Schuckert meydanına, Türk meşesi dikti.

Türk Meşesi Almanya'da Barış ve Kardeşliğin Simgesi Olacak, System.String[]
KUZEY Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü, Almanya'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 100. yılı ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Nürnberg'in Gibitzenhof semtindeki Schuckert meydanına, Türk meşesi dikti. Törene Kulüp Başkanı Sevtap Oygün, Onursal Başkan Gülseren Suzan Menzel, Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, milletvekili Arif Taşdelen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Christian Vogel, Bavyera Aile ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı temsilcisi Dr. Markus Gruber ile çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. 

Aynı ağacın Nürnberg'in kardeş şehri Antalya'da da dikileceğini söyleyen Menzel, bu meşe ağacının nesiller boyunca barış ve kardeşlik sembolü olacağını söyledi. Tören sırasında, Şefik Kırcı ve çocukları da saz ile mini konser verdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:25 

Bavyera, Almanya, Güncel
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