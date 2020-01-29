Türk Metal ile MESS toplu sözleşmede uzlaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Metal ile MESS toplu sözleşmede uzlaştı - Son Dakika Ekonomi

Türk Metal ile MESS toplu sözleşmede uzlaştı

6 saat önce

Türk Metal Sendikası ile işveren temsilcisi MESS arasındaki toplu sözleşmede uzlaşmaya varıldı.

Türk Metal ile MESS toplu sözleşmede uzlaştı, System.String[]

Türk Metal Sendikası ile işveren temsilcisi MESS arasındaki toplu sözleşmede uzlaşmaya varıldı. 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.


130 bin emekçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri işçilerin yüzünü güldüren sonuçla bitti. İşveren 3 yıllık toplu sözleşme görüşmesi için ilk etapta yüzde 6 ile başlayan zam teklifini yüzde 10'a çıkarmış, metal işçileri ise grev kararı almıştı.


Anlaşma sonrası açıklama yapan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "15 Ocak'ta grev kararı aldık. 19 Ocak günü son yıllardaki en büyük işçi mitingini Bursa'da yaptık. Bize verdiğiniz büyük destek elimizi güçlendirdi. Kararlı duruşumuzu gören MESS bizi bir kez daha masaya çağırdı. Masadan beklentilerin üzerinde kazanımla el sıkışarak ayrıldı. Türkiye'de yaşanan kriz, iş yerlerimizin içinde bulunduğu olumsuz koşullar dikkate alındığında elde ettiğimiz kazanım bizim için yeni bir zaferdir. Toplamda ilk 6 ay için yüzde 18.49 oranında zaferin altına imza attık. İlk yılın toplamında ise yüzde 25.50 oranın da zam almış olduk" dedi.


2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.


Grev kararının alındığı fabrikalar arasında Tofaş, Oyak Renault, Ford, Karsan, Otokar, Türk Traktör gibi fabrikalar bulunuyordu. - BURSA

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, metal işçisinin zam oranında anlaştı
Olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi "Robin Hood" bu kez deprem bölgesinde ortaya çıktı Bakan Varank'tan 210 binden fazla kişiye istihdam müjdesi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 16:27:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Metal ile MESS toplu sözleşmede uzlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]