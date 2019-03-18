Son Dakika Haberleri: Türk Metal'le Buluşma Programı

Türk Metal'le Buluşma Programı

16 dakika önce

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen bir programa katıldı.

Türk Metal'le Buluşma Programı, System.String[]

İŞÇİLERLE TOPLANTI YAPILDI

AK Parti'nin yerel seçime yönelik hazırlıkları toplantılar şeklinde devam ediyor. AK Parti teşkilatı önceki gün Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği geniş katılımlı bir toplantıya iştirak etti. Sendika yönetimi tarafından düzenlenen toplantıya işçi camiasının büyük ilgi gösterdiği görüldü. Genel Başkan Pevrül Kavlak'a ve şube yönetimine toplantıdan ötürü teşekkür edildi.

DAĞDELEN TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantı konusunda bilgi veren İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği birlik ve beraberlik programında işçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Kıymetli evsahipliği için Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a teşekkür ediyorum" dedi. Toplantıda seçim üzerine konuşmalar yapıldı, işçi camiasının beklenti ve talepleri iletildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:34 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor 92 Yaşındaki Ümmühani Güllü'nün Videosu İzlenme Rekorları Kırıyor İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek AK Parti'nin Adayı Seyit Onbaşı'nın Adını Unuttu: Çavuşun Adı Neydi Ya
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 14:50:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Metal'le Buluşma Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]