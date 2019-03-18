Türk Metal'le Buluşma Programı
16 dakika önce
AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen bir programa katıldı.
İŞÇİLERLE TOPLANTI YAPILDI
AK Parti'nin yerel seçime yönelik hazırlıkları toplantılar şeklinde devam ediyor. AK Parti teşkilatı önceki gün Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği geniş katılımlı bir toplantıya iştirak etti. Sendika yönetimi tarafından düzenlenen toplantıya işçi camiasının büyük ilgi gösterdiği görüldü. Genel Başkan Pevrül Kavlak'a ve şube yönetimine toplantıdan ötürü teşekkür edildi.
DAĞDELEN TEŞEKKÜR ETTİ
Toplantı konusunda bilgi veren İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği birlik ve beraberlik programında işçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Kıymetli evsahipliği için Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a teşekkür ediyorum" dedi. Toplantıda seçim üzerine konuşmalar yapıldı, işçi camiasının beklenti ve talepleri iletildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:34 Kaynak: Bültenler
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