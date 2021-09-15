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Türk Metal Senadikası'ndan işten çıkarılan üyeleri için ortak açıklama - Son Dakika

Türk Metal Senadikası'ndan işten çıkarılan üyeleri için ortak açıklama

15.09.2021 15:27
Türk Metal Senadikası'ndan işten çıkarılan üyeleri için ortak açıklama, System.String[]

Türk Metal Sendikası, İstanbul merkezli Salcomp Xiaomi firmasında çalışan sendika üyelerinin işten çıkarılması ile ilgili tüm illerde eş zamanlı ortak basın açıklaması düzenledi.

Türk Metal Sendikası, İstanbul merkezli Salcomp Xiaomi firmasında çalışan sendika üyelerinin işten çıkarılması ile ilgili tüm illerde eş zamanlı ortak basın açıklaması düzenledi. Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya da yaptığı basın açıklamasında, "Türk Metal Bayrağı Salcomp Xiaomi firmasına dikilene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, sendika üyeleri ve basın mensupları katıldı. Türkiye'nin ucuz işçi fırsatı olarak görülmesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, "Bir hak cinayeti daha işleniyor. İşçiler, en temel haklarından, Anayasanın onlara tanıdığı örgütlenme hakkından yararlandıkları için işten atılıyor. Bu hak cinayeti, bu kez İstanbul'da Salcomp Xiaomi'de işleniyor. Onlarca kardeşimiz, sadece Türk Metal'e üye oldukları için işten atıldı. En temel anayasal hakkını kullanan kardeşlerimiz açlığa mahkum edildi. Kalanların üzerindeki baskı, yıldırma ve tehdit de devam ediyor. Bugün işte bunun için buradayız. Sadece burada değil, Türkiye'nin dört bir yanında toplandık. Hep bir ağızdan, Bu hak cinayetine göz yummayacağımızı haykırmak için toplandık. Salcomp Xiaomi'deki kardeşlerimizle dayanışmak için toplandık. Bugün burada mücadele ateşini yakıyoruz. Salcomp Xiaomi'deki kardeşlerimize söz veriyoruz o ateş sizler geri alınana, Türk Metal bayrağı oraya dikilene kadar sönmeyecek. Zafer bizim olacak, zafer Xiaomi işçisinin olacak. Bu hak cinayetinin yasalarda bir işçiyi sadece sendikal örgütlenme hakkını kullandığı için işten atmanın ağır cezası vardır ama ne yazık ki, bu cezalar bugüne kadar hep kağıt üzerinde kaldı. Kimse bunun rehavetine kapılmasın. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner ama biz o günü bile beklemeyeceğiz. Buradan emeğe, alın terine açıktan saldıran, işçinin hakkını hiçe sayan, korkmadan hak cinayeti işleyenlere sesleniyorum. Bugün burada kora kor mücadelenin ateşini yakıyoruz. Buradan size haykırıyoruz Hodri meydan, alayınıza hodri meydan. Hak cinayeti işleyen bu şirket, sıradan bir şirket değildir. Neredeyse dünyanın her yerinde yatırımları var. Yüz binlerce işçi onlar için alın teri döküyor ama bakın bunların batılı ülkelerdeki işyerlerinde sendika var. Bütün çalışanları sendikal güvencede ama bu hakkı bize çok görüyorlar. Bizim Türk işçisine iş, AŞ veren yabancı sermayeyle bir sorunumuz yok. Hepsini başımızın üstünde yeri var ama bunlar başkasına verdikleri hakları bize çok görüyorlar. Başka yerde kabul ettikleri çağdaş endüstriyel ilişkileri bize çok görüyorlar. Orada işçinin hakkını tanırken, burada hak cinayeti işliyorlar ama yağma yok, biz varız. Kim ki Türkiye'yi ucuz işçi cennetine çevirmeye kalkışırsa karşısında bizi bulur. Kim ki Türk işçisine köle muamelesi yapmaya kalkarsa, karşısında bizi bulur. Orada direnen kardeşlerimize sesleniyorum sizler bizim gururumuzsunuz. Verdiğiniz ekmek ve onur mücadelesinde asla yalnız kalmayacaksınız. Sonuna kadar bir ve beraber olacağız, sonuna kadar birlikte mücadele edeceğiz. Size söz veriyoruz zafere ulaşacağız. Zafer bizim olacak, zafer direnen emekçinin olacak" dedi.

Firmanın yurt dışındaki çalışanlarına sendika haklarını verdiğini ve Türk işçilerine hak ettikleri muameleyi yapmaları gerektiğini söyleyen Gökkaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz işini namusu, işyerini evi bilenlerin sendikasıyız. Biz, evine helal ekmek götürmekten başka amacı olmayan fedakar emekçilerin sendikasıyız. Biz, kimseyi ötekileştirmeden, "Üretmek, kazanmak, kazandırmak istiyoruz" diyen bir sendikayız. Önce elini uzatan, işyerini barışını her şeyin üstünde tutan bir sendikayız ama biz zamanı geldiğinde, yumruğunu masaya vurmasını da iyi bilen bir sendikayız. Biz hala bir fırsat olduğuna inanarak işverenine, işveren vekillerine sesleniyoruz, gelin bu yanlıştan dönün. Gelin, dünyanın her yerinde çalışanlarınıza verdiğiniz hakları Türk işçisine de verin. Gelin, uzattığımız eli sıkın. İşyerinde barışı ve huzuru yeniden sağlayın. Artık gerçeği kabul edin. Sendikal örgütlenmeyi engellemekten, baskıdan, yıldırmadan, tehditten vazgeçin. Yoksa karar sizin. Artık sizin karşınızda Sadece Salcomp Xiaomi işçi yok. Biz buradayız, Bütün sınıfı kardeşleri burada. Yüzbinlerce Türk Metal üyesi, Milyonlarca Türk Metal üyesi burada. Dünyanın her yerindeki IndustriAll üyeleri hazır bekliyor. Onun için, ya Türk işçisine hak ettiği muameleyi yapar, sendikal örgütlenme hakkını tanır ve uzattığımız eli sıkarsınız, ya da hodri meydan, alayınıza topunuza hodri meydan. Buradan bir kez daha Salcomp Xiaomi işvereninden işveren temsilcisine, yöneticisinden beyaz yakalısına, kim bu kirli işlere kalkışıyorsa onlara sesleniyoruz, yapılanları tek tek not alıyoruz. İsim isim kaydediyoruz. Kimse ben bilmiyordum diye kurtulamayacak. Kimse ben bilmiyordum, ben emir kuluydum diyemeyecek. Bu kirli işlere katılanlarla, baskı uygulayanlarla, tehdit edenlerle, sendikal tercihleri yüzünden emekçileri işsiz bırakanlarla, Tek tek hesaplayacağız. Bugün, burada, derhal bu kirli oyunlardan vazgeçmedikleri takdirde hak ettikleri cezayı bulacaklar. Size yemin ediyorum ki bulacaklar. Salcomp Xiaomi'de anayasal hakkını kullandığı için işten atılan, halen orada alın teri döken, Binbir türlü baskıya tehdide karşı karşıya olan kardeşlerimize sesleniyoruz daha önce bize seslenmiş ve demiştik ki biz Türk Metaliz. Türk Metal, başka yere benzemez. Burası, kardeşler ocağıdır. Burası Türk Metal. Bizim kapımızdan bir kez giren sonuna kadar bizim emek kardeşlerimiz olur. Sizin de hakkınız hukukunuz Türk Metal'e emanettir. Salcomp Xiaomi'deki kardeşlerimize söz veriyoruz: Size bunu yapanlar, hak cinayeti işleyenler yaptıklarının bedelini ödeyecek, işledikleri suçun cezasını çekecekler. Size söz veriyoruz. Türk Metal adına, yüzbinlerce metal işçisi adına, evine helal ekmek götüren bütün Türk işçisi adına söz veriyoruz, biz kazanacağız." - KAYSERİ

Türk Metal Senadikası'ndan işten çıkarılan üyeleri için ortak açıklama
Türk Metal Senadikası'ndan işten çıkarılan üyeleri için ortak açıklama

Sendika, Xiaomi, Metal, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Metal Senadikası'ndan işten çıkarılan üyeleri için ortak açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Metal Senadikası'ndan işten çıkarılan üyeleri için ortak açıklama - Son Dakika
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