Türk Metal Sendikası "3. Emek Dostları Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Metal Sendikası '3. Emek Dostları Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

Türk Metal Sendikası "3. Emek Dostları Ödülleri" sahiplerini buldu

6 saat önce

Türk Metal Sendikasınca düzenlenen "3'üncü Emek Dostları Ödülleri" sahiplerine verildi.

Türk Metal Sendikası

Türk Metal Sendikasınca düzenlenen "3'üncü Emek Dostları Ödülleri" sahiplerine verildi.

Ankara'daki bir otelde düzenlenen törende konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, emekten ve emekçiden yana olmanın bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

Emekçiden yana olmanın bedel ödemeyi gerektirdiğini belirten Kavlak, "Emekçiden yana olmak, yaşamın her alanında, fabrikada tezgah başında, maden ocağının dibinde, sokakta, meydanda, yağmurda, çamurda onlarla olmaktır. Onların acısını, hüznünü, mutluluğunu, yüreğinin derinliklerinde hissetmektir." dedi.

Bu yıl imzalanan toplu sözleşmede zafer elde ettiklerini aktaran Pevrul Kavlak, toplu sözleşmede emeği geçen kadınlara da teşekkür etti.

Ekonomik sorunlara rağmen işçiler için mücadele ettiklerini ifade eden Kavlak, "Ne pahasına olursa olsun, metal işçisinin hakkı için bir olduk, birlik olduk." diye konuştu.

Saatlik ücrete karşılık istenen yüzde 20 artışa karşılık yüzde 17 artış sağlayarak zafer elde ettiklerini anlatan Pevrul Kavlak, "Bu ülkede emekçilerin 40 yıldır hakları ellerinden alınıyor. Düşük ücret politikalarına mahkum ediliyor. Bizim bu zaferimiz, tüm bu politikalara karşı da kazanılmıştır." şeklinde konuştu.

Toplu sözleşme sürecinde mücadelelerine destek veren herkese teşekkür eden Kavlak, şunları kaydetti:

"Akademik çalışmalarıyla emeğe katkı veren öğretim üyelerine, sayfalarını ve ekranlarını bizlere açan, haberlerimizi cesaretle yapan basın çalışanlarına, uluslararası sendikal mücadelede birlikte omuz omuza olduğumuz dostlarımıza metal emekçilerinin şükranlarını sunuyoruz."

Törende, Türk Metal Sendikasına katkı sunan ve ödülleri kazanan uluslararası sendika temsilcileri, akademisyen, hukukçu ve gazeteciler şunlar:

"Prof. Dr. Serpil Aytaç, Prof. Dr. Fevzi Demir, Anatoli Kubrechenko, Gianni Alioti, Halil Aktaş, Erdinç Karataş, Kübra Ulutaş, Namık Göz, Ahmet Emin Yılmaz, Seda Akyüz, Ahmet Çelik, Olcay Büyüktaş Akça, Ahmet Ergen, Serdar Kuter, İlker Karagöz, Merdan Yanardağ, Hüseyin Ekmekçioğlu."

Törene, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve çok sayıda davetli katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:46 Kaynak: AA
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