Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim - Son Dakika

TÜRK Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri süreciyle ilgili "Buradan MESS'e sesleniyorum; gelin, bu kez işi bitirelim. Gerekiyorsa günlerce o masadan kalkmayalım, 130 bin metal emekçisini mutlu edelim" dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, 3 No'lu Şube'nin Olağan Genel Kurulu için Bursa'ya geldi. Nilüfer ilçesinde düzenlenen kurula binlerce sendikalı da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Pevrul Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecine değindi. Sözleşme maddelerinin kabul edilmesi çağrısında bulunan Kavlak, Kocaeli mitinginden sonra MESS yetkililerinin sendikayı masaya davet ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: