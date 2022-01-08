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Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim - Son Dakika

Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim

08.01.2022 12:59
Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim

TÜRK Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri süreciyle ilgili "Buradan MESS'e sesleniyorum; gelin, bu kez işi bitirelim. Gerekiyorsa günlerce o masadan kalkmayalım, 130 bin metal emekçisini mutlu edelim" dedi.

TÜRK Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri süreciyle ilgili "Buradan MESS'e sesleniyorum; gelin, bu kez işi bitirelim. Gerekiyorsa günlerce o masadan kalkmayalım, 130 bin metal emekçisini mutlu edelim" dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, 3 No'lu Şube'nin Olağan Genel Kurulu için Bursa'ya geldi. Nilüfer ilçesinde düzenlenen kurula binlerce sendikalı da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Pevrul Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecine değindi. Sözleşme maddelerinin kabul edilmesi çağrısında bulunan Kavlak, Kocaeli mitinginden sonra MESS yetkililerinin sendikayı masaya davet ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Muhatabımız MESS; köprüleri atmak yerine, masada buluşmak ve sorunu çözmek yolunda önemli bir adım attı. Sözleşmemizin birinci 6 ayı için geçmişe dönük yüzde 8,8 enflasyona karşılık bize yüzde 21 oranında artış önerdi. İkinci 6 ay için önerdiği artışla birlikte yıllık bazda sözleşmemiz toplamda yüzde 50,45'e geldi. Sosyal haklar için de daha önce teklif ettiği yüzde 19'u yüzde 25 olarak revize etti. Peki, bu bizim için yeterli mi? Asla. Bunu, 'iyi niyetli bir teklif' olarak görüyoruz ama sözleşmenin makul bir noktada bitmesi için asla yeterli görmüyoruz, görmeyeceğiz. Biz, birinci 6 ay için taslağın tamamını istiyoruz. Taslağımızdaki yüzde 29,57'yi talep ediyoruz. Yani MESS ortalamasına brüt 1882 lira, nette de yaklaşık 1500 lira talep ediyoruz. İkinci 6 ay için de yüzde 36 istiyoruz. Bu da yaklaşık brüt 2970 liradır. Bunun da getirisi, yine yaklaşık net 2 bin 500 liradır. Böylece, yıl bazında kümülatif olarak 4852 lira brüt, yaklaşık 3 bin 900 lira da net zam istiyoruz. Bu da yıllık bazda yüzde 76,21 oranına denk geliyor. Bütün bunlara, ücretimizin asgari ücret kadarının vergiden muaf olmasının getirdiği yaklaşık yüzde 7,6'lık getiri de dahil değildir. Bizim teklifimiz budur."'GEREKİYORSA GÜNLERCE O MASADAN KALKMAYALIM'Umutsuz olmadıklarını belirten Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak, şunları söyledi: "Her konuşmamda umutsuz olmadığımızı, öyle ya da böyle kazanacağımızı söylemiştim. Yine söylüyorum. Biz kazanacağız, biz. Tamam, içinde bulunduğumuz toplu sözleşme süreci, ülkemizin yaşadığı belirsizlikler, bazı sektörel sorunlar nedeniyle birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Eyvallah. Peki, bizim herhangi bir endişemiz, herhangi bir korkumuz var mı? Yok. Hiç olmadı. Biz, bugüne kadar imzaladığımız toplu sözleşmeleri uç uca eklesek buradan İstanbul'a yol olur. Onun için sizin de bir endişeniz, bir korkunuz olmasın. Hani bir laf var ya 'Biz demirden korksaydık trene binmezdik', ben bugüne kadar o masaya oturmadım ama artık hazırım. Buradan çıkıp pazartesi günü o masaya gideceğim. MESS'in dün akşam yaptığı çağrı üzerine, pazartesi günü saat 18.00'de o masaya oturacağım. Sizden aldığım güçle sizin verdiğiniz destekle bu işi sizin istediğiniz şekilde bitirmeden o masadan kalkmayacağım. Şimdi buradan MESS'e sesleniyorum; gelin, bu kez işi bitirelim. Gerekiyorsa günlerce o masadan kalkmayalım, 130 bin metal emekçisini mutlu edelim. Gelin, o masadan bir daha kalkmayalım çünkü o masadan bir daha kalkarsak bu sefer o yüz binleri Bursa'da toplarız. O da yetmezse İzmir'de toplarız. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırız. O meydanları dar ederiz. Birlikte uzun bir yoldan geliyoruz. Bu yol yalnızca bu sözleşmeyle sınırlı değil. 2017 sözleşmesini, 2019 sözleşmesini hatırlayın. Grevimizin ertelendiği günleri düşünün. Durduk mu? Durmadık. Yıldık mı? Yılmadık. Korktuk mu? Korkmadık. O zor günlerde, nasıl kazandıysak hiç merak etmeyin yine kazanacağız. O zor günlerde, nasıl aldıysak yine alacağız. Siz üzerinize düşeni yaptınız. Artık sıra bizde, tek bir delikli kuruşu o masada bırakmayacağız." Konuşmanın ardından Bursa 3 No'lu Şube'nin Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren mevcut Başkan İsmail Türk, yeniden başkanlığa seçildi.

Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim
Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim
Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim
Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim
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Türk Metal Sendikası, Kocaeli, Bursa, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim - Son Dakika
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