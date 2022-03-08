Türk Metal Sendikası "Emek Dostları"nı ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Metal Sendikası "Emek Dostları"nı ödüllendirdi

08.03.2022 22:55
Türk Metal Sendikası "Emek Dostları"nı ödüllendirdi

Türk Metal Sendikasınca bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Emek Dostları Ödülleri" kapsamında akademisyen, sendikacı ve medya çalışanlarına ödül verildi.

Türk Metal Sendikasınca bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Emek Dostları Ödülleri" kapsamında akademisyen, sendikacı ve medya çalışanlarına ödül verildi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Büyük Anadolu Otel'deki törende, 130 bin metal işçisini ilgilendiren çok önemli bir sözleşmenin ardından bir araya geldiklerini belirterek müzakerelerden zaferle çıkmanın haklı gururuyla üyelerinin karşısında olduklarını söyledi.

Dünyada ve Türkiye'deki tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi ile ülkenin en iyi sözleşmesini imzaladıklarını vurgulayan Kavlak şunları kaydetti:

"Geçen hafta açıklanan şubat ayı enflasyonunu da dahil ettiğimizde üyelerimiz için yıllık yüzde 80,88 oranında ücret artışı sağladık. Bu artışla birlikte üyelerimizin sosyal hakları hariç, ortalama saatlik ücreti 38,38 liraya, brüt aylık ücreti de 12 liraya yükseldi. Bu, günümüz sendikal mücadelesi açısında bir rekordur, bir zaferdir. Bu zafer sendikasına inanan, güvenen değerli üyelerimizin zaferidir. Bu sözleşme, hepimizin ortak kazanımı ve başarısıdır."

Kavlak, emeğin örgütlü gücü olarak verdikleri mücadelede, alın terleri için yürüttükleri kavgada hiç yalnız yürümediklerini dile getirerek bu süreçte kendilerine her zaman güç ve destek veren dostlarının olduğunu söyledi.

Bugün emeğin ve emekçilerin dostlarını ödüllendirdiklerini belirten Kavlak, ödüle değer görülen herkese teşekkür ederek şükranlarını sundu.

Türk Hemşireler Derneği de ödüllendirildi

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Faruk Andaç, Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Gazete Pencere Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan, A Para TV Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, Fox TV Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz, Ticaret Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Seda Gök ve KRT sunucusu Deniz Gez'in de aralarında olduğu isimlere ödülleri verildi.

Kovid-19 salgını sürecinde özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanları adına Türk Hemşireler Derneği de ödüllendirildi.

Ödül programına Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Türkiye Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Genel Maden İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, MESS Genel Sekreteri Fatih Ay ve davetliler katıldı.

Türk Metal Sendikası Emek Dostları nı ödüllendirdi
Türk Metal Sendikası Emek Dostları nı ödüllendirdi

YORUMLAR
500
AB çalışanlarına 'Tadımlık Türkçe' eğitimi AB çalışanlarına 'Tadımlık Türkçe' eğitimi Tarihçi İlber Ortaylı'dan kadınlara 'hak arama' tavsiyesi Tarihçi İlber Ortaylı'dan kadınlara 'hak arama' tavsiyesi

Türk Metal Sendikası, Türkiye, Metal, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Metal Sendikası 'Emek Dostları'nı ödüllendirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:29 Putin'den karşı hamle! Bazı ham maddelerin ihracatını ve ithalatını yasakladı! Bu karar Türkiye'yi de etkileyecek
22:18 Kız çocuğuna taciz iddiası esnafı çıldırttı! Şahıs zırhlı araçla karakola zor götürüldü
22:11 Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi: Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı
22:07 McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak?
22:02 Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
21:31 ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 23:05:36. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Metal Sendikası "Emek Dostları"nı ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement