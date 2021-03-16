Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanlığı'na Yakup Yılmaz getirildi - Son Dakika

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanlığı'ndan istifa eden Metin Ercan'ın yerine genel merkez tarafından Yakup Yılmaz'ın atandığı bildirildi.

Sendikanın Ereğli Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şube Başkanı Metin Ercan ve Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Turgay Kavak'ın görevlerinden istifa kararlarının Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı duyuruldu.

Kurul kararıyla Şube Başkanlığı'na Yakup Yılmaz, Şube Sekreterliği'ne Hakan Eskibina, Mali Sekreterlik'e Ferdi Ergün, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliği'ne Çetin Altan, Şube Eğitim Sekreterliği'ne Birol Onay'ın getirildiği bildirilen açıklamada, "Görevlerini tamamlayan arkadaşlarımıza teşkilatımıza vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni hayatlarında mutluluk ve sağlık diliyoruz. Yeni görev alan arkadaşlarımızın görevlerini başarıyla yürüteceklerine yürekten inanıyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.