Türk Metal Sendikası Eskişehir 1 Nolu Olağan Genel Kurul Toplantısı

Türk Metal Sendikası Eskişehir 1 Nolu Şube 3'üncü Olağan Genel Kurulu üyenin katılımıyla bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti.

Türk Metal Sendikası Eskişehir 1 Nolu Şube 3'üncü Olağan Genel Kurulu üyenin katılımıyla bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti.



Kongreye katılan Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, konuşmasına, bir anısıyla başladı. Türk Metal Sendikası üyelerinden biriyle arasında geçen diyaloğu aktaran Kavlak, "Bir üyemizin sorusu vardı; '100 yılın sözleşmesi muazzam bir sözleşme oldu, ama yeni sözleşme de geliyor o sözleşmede ne olacak' dedi ve ekonomideki sıkıntılara ilişkin birkaç örnek verdi. 'Koşullar iyi bir sözleşme için uygun değil' diyerek de ekledi. Çok zor koşullardan geçiyoruz. Değerli kardeşlerim, biz zaten hiçbir zaman güllük gülistanlık zamanlarda masaya oturmadık. Şimdi de koşullar aleyhimize, evet ekonomideki daralma nedeniyle işletmeler zor günler geçiyor, biz bunlara alışığız yeter ki dikkatli olalım. Biz bugüne kadar her koşulda başarılı olduk. İmzaladığımız sözleşmeyle bitmedi sonrasında da tedbiri elden bırakmadık. Bazı işverenlerin yapmak istediği toplu çıkışları durdurduk. İşçi sirkülasyonunu durdurduk. Böylece ortalama saatlik ücretimizi koruduk" ifadelerini kullandı.



"Çıtayı bir santim aşağı çekmeyeceğiz"



Konuşması atılan sloganlar ile zaman zaman kesilen Başkan Pevrul Kavlak, şartların istendik duruma geldiği süreçte daha da başarılı olacaklarının sözünü verdi. İşçinin refah seviyesini koruması için işverenler lehine de çaba gösterdiklerini vurgulayan Kavlak, "Yüksek enflasyon koşullarında sizin daha fazla mağdur olmamanız için çaba gösterdik. Yalnızca sizin için değil iş yerlerimizin için de çok çaba gösterdik. Yaşadığımız her krizde, her zor günde iş yerlerimiz için de elimizi taşın altına koyduk. Çalışma barışı bozulmasın diye işverenlerimizi de destekledik. Bunları yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Size söz veriyorum, koşullar ne olursa olsun, hedeflerimizden bir adım geri gitmeyeceğiz. Çıtayı bir santim aşağı indirmeyeceğiz. Ekonomik koşullar düzelirse, ülkemiz düze çıkarsa, rüzgar bizden yana esmeye başlarsa, o zaman gaza basarız gaza. İşte o zaman uçarız uçarız" dedi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı

Çiftçi de Vatandaş da Dertli! Dalında 80 Kuruş Olan Mandalina İstanbul'da 8 Lira

Loto Kuponunu Çalıntı Kartla Aldığı Tespit Edilen Kadının Ödülü Verilmeyecek

GAP Yatırımları İstihdamı Artırdı, Göçü Azalttı