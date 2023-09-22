Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı'ndan EYT'liler için skandal sözler - Son Dakika

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı'ndan EYT'liler için skandal sözler

Son Güncelleme: 22.09.2023 11:28

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş'ın Zonguldak'taki bir otelde Erdemir personeline verdiği yemekte EYT'liler için tepki çekecek ifadeler kullandı. Odabaş, şirkette 2-3 bin EYT'li olduğuna dikkat çekerek, "EYT'yi cebine koyan arkadaşımızın g.tü başı oynamaya başladı" dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta bir otelde Erdemir personeli olan yaklaşık bin kişiye akşam yemeği verdi. Odabaş, burada yaptığı konuşmada EYT'lilere hakaret etti.

"EYT'Yİ CEBİNE KOYANIN G.TÜ BAŞI OYNAMAYA BAŞLADI"

İşçilerin haklarını gözetmesi beklenen Odabaş, salondakilere hitaben yaptığı konuşmada "Bu EYT mevzusu çıktı. Tabi biz değişik zamanlarda içerilere girdik ulaşabildiğimiz arkadaşlara dedik ki, arkadaşlar 2-3 bine yakın arkadaşımız bu EYT'den faydalanıyor. Erdemir'e zarar vermeden, işçi arkadaşlarımız bu süreci geçerken hem şirketimize hem sendikamızla beraber bu kurumu ayakta tutalım. Niye ayakta tutacağız? Çünkü bizler burada çalıştık, babalarımız çalıştı, Allah nasip edecek çocuklarımız çalışacak, bu kurum burada baki kalacak. Kalması için uğraşacağız. Emekli olmayın dedik, ama ne hikmetse bunu bir sitem olarak söylüyorum, EYT'yi cebine koyan arkadaşımızın g… başı oynamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı'ndan EYT'liler için skandal sözler

"BU KURUMUN BACASI TÜTMEK ZORUNDA"

Açıklamasının devamında kurumun bacasının tütmesi gerektiğini vurgulayan Odabaş, "Herkes bir rahat, böyle bir tarafa çekmeye başladı. Arkadaşlar ilk önce bu kurumun bacası tütecek ki, birileri ekmek yesin. Bu kurumun bacası tütmek zorunda. Biz burada hiç bir zaman şirketi zarara sokacak bir şeyin içine girmeyeceğiz" dedi.

EYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı'ndan EYT'liler için skandal sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı'ndan EYT'liler için skandal sözler - Son Dakika
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