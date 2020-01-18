Türk metal sendikası genel başkanı kavlak batan geminin lüks kamarası olmaz - Son Dakika

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak Batan geminin lüks kamarası olmaz

BURSA'da, gazetecilerle bir araya gelen Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, toplu sözleşme konusunda bir algı operasyonu gerçekleştirildiğini belirterek, Sanki her maddede anlaştık bir ücret kaldı. Böyle bir şey yok. Yoksa, batan geminin lüks kamarası olmaz. Lüks kamarada da batar, biz de batarız. O yüzden aklı selimin galip gelmesi lazım dedi.

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa'daki gazetecilerle bir araya geldi. Bursa'nın hem Türkiye için hem de Avrupa için çok önemli olduğunu belirten Kavlak, Avrupa için Bursa'nın önemi büyüktür. Çünkü Avrupa'nın otomotiv üssü Bursa'dadır. Ülkemiz için büyüktür. Bursa tek başına 32 milyar dolarlık ihracat yapmaktadır. Sendikamız için önemlidir. Çünkü Türk Metal Sendikası'nın burada 7 şubesi var. 124 iş yerinde örgütlüyüz. Yaklaşık 52 bine yakın üyemiz var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde gerçekten Bursa, Avrupa, Türkiye, çalışanlar ve sendikamız için önemli. Son bir yılda yaklaşık 24 bin arkadaşımızı eğitime götürdük. Bunların 13 bini Bursa'dan geldi dedi.

'GÖRÜŞMEYE GİTMEDEN ÖNCE BAŞKANLAR KURULU YAPACAĞIZ'

Toplu sözleşme konusunda anketler yaptırdıklarını ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Kavlak, Arkadaşlarımız çalışma masalarında çalıştılar. İşletmeden ve üyelerimizden talepleri aldılar, ortaya bir rakam çıktı. Yüzde 26,28 çıktı. Bunu da işveren sendikasına 7 Ekim itibariyle verdik. Daha sonra 5 oturum gerçekleştirdik. Önce işveren sendikası mevcut 6 ayın enflasyonu olan 6,05'i verdi. Arabulucuya gittik. Arabulucu bizi iki defa bir araya getirmesine rağmen mesafe kat edemedik. Daha sonra işveren sendikası bize davet çıkarttı, teklifini revize edip yüzde 8'e çekti. Bunun üzerine biz bir takım eylemler yaptık. İş durdurmalar, 10 dakikadan başlayıp, 30 dakikaya kadar eylemleri hayata geçirdik. 2 gün önce grev kararını aldık. Dün MESS'in bir çağrısı oldu. Pazartesi günü 09.30 itibariyle görüşmeye çağırmışlar. Bizde bunu değerlendirdik. Görüşmeye gideceğiz. Görüşmeye gitmeden önce bir başkanlar kurulu yapacağız. MESS'in olası teklifinin ne olabileceği, bundan sonra bizi yol haritamızın ne olması gerektiğini orada arkadaşlarımızla tartışacağız diye konuştu.

'AKLISELİMİN GALİP GELMESİ LAZIM'

Toplu sözleşme konusunda bir algı operasyonu gerçekleştirildiğini dile getiren Kavlak, sözlerini şöyle sürdürdü

Sanki her maddede anlaştık bir ücret kaldı. Böyle bir şey yok. Biz 44 maddede anlaştık, 64 maddede uyuşmazlığımız var. 2 de yönetmelikte anlaşamadık. Sanki, bir ücrette anlaşsak bu maddeler ne olacak. MESS'in 3 yıllık ısrarı ne olacak. SGK izinleri ile ilgili ısrarı, esnek güvencesiz çalışmayla ilgili ısrarı, denkleştirmeyle ısrarı, buna benzer MESS'in maddeleri var. Bu maddeler masada durduğu sürece MESS, ücret teklifini 8 yapsa ne olur, 10 yapsa ne olur. Bu toplu sözleşmeyi çıkmaza sokmaktır. Eğer gerçekten samimiyse, bu toplu sözleşmeyi bitirmek istiyorsa o zaman bu tekliflerini masadan çekmesi lazım. Yoksa, batan geminin lüks kamarası olmaz. Lüks kamarada da batar, bizde batarız. O yüzden aklıselimin galip gelmesi lazım. Biz, mitingimizle bütün bu dayatmalara cevabımızı vereceğiz.