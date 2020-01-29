Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı... - Son Dakika

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı...

20 dakika önce

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı.

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı..., System.String[]

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:04 Kaynak: AA
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Son Dakika

Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı
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