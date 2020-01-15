Türk Metal Sendikası MESS'e bağlı iş yerlerinde grev kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Metal Sendikası MESS'e bağlı iş yerlerinde grev kararı aldı - Son Dakika

Türk Metal Sendikası MESS'e bağlı iş yerlerinde grev kararı aldı

6 saat önce

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) bağlı iş yerlerinde grev kararı aldıklarını bildirdi.

Türk Metal Sendikası MESS'e bağlı iş yerlerinde grev kararı aldı, System.String[]

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) bağlı iş yerlerinde grev kararı aldıklarını bildirdi.

Kavlak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında işveren tarafı MESS ile masada anlaşamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Metal işçisine dayatılan yoksulluk ücretini kabul etmeyen sendikamız, bugün itibarıyla grev kararı almıştır. Sendikamız üyelerimizin hak ve özgürlükleri için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, temsil ettiği üyelerinden aldığı güçle yolundan dönmeyecektir. Kararımızın sendikamıza, üyelerimize ve işçi sınıfımıza hayırlı, uğurlu olsun."

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi, metal iş kolunda faaliyet gösteren 200 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiriyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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