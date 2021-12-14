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Türk Metal Sendikası, MESS'e siyah çelenk bıraktı - Son Dakika

Türk Metal Sendikası, MESS'e siyah çelenk bıraktı

14.12.2021 16:11
Türk Metal Sendikası, MESS'e siyah çelenk bıraktı

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesindeki uyuşmazlık nedeniyle MESS'in İstanbul'daki genel merkezi ile Ankara, İzmir ve Bursa'daki bölge temsilciliklerine siyah çelenk bıraktı.

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesindeki uyuşmazlık nedeniyle MESS'in İstanbul'daki genel merkezi ile Ankara, İzmir ve Bursa'daki bölge temsilciliklerine siyah çelenk bıraktı.

Türk Metal Sendikasının yazılı açıklamasında, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesindeki uyuşmazlığın ardından Başkanlar Kurulunun eylem kararı aldığı anımsatıldı.

"MESS'in uzlaşmaz tavrı ve sunduğu teklifi protesto etmek için ilk eylemin yapıldığı" belirtilen açıklamada, Türk Metal Sendikası üyelerinin, İstanbul'daki MESS Genel Merkezi ile Ankara, İzmir ve Bursa'daki bölge temsilciliklerine eş zamanlı siyah çelenk bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, farklı şehirlerdeki eylemlerde şube başkanları tarafından ortak basın açıklamasının okunduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Büyük umutlarla başladığımız görüşmelerden, büyük hayal kırıklığı ile ayrıldık. Bizim istediğimiz yüzde 29,57'lik zam talebimize karşı, MESS'in bize reva gördüğü sadece ve sadece yüzde 12 olmuştur. Gerisini de enflasyona bağlamış, geçmiştir. Bununla da kalmamış, bütün yeni taleplerimizi geri çevirirken, bize çalışma hayatımızı cehenneme çevirecek düzenlemeleri dayatmıştır. İşte MESS'in bize layık gördüğü çalışma yaşamı budur. İşte bu yüzden, biz de uyuşmazlık tutanağını tuttuk, masadan kalktık. İyi günlerimizde sürekli olarak 'sosyal ortak' olduğumuzu hatırlatan MESS, sıra zamma gelince bizi unutmuş görünmektedir. Ama biz ona kendimizi hatırlatmasını biliriz, hem de iyi biliriz."

"Sözleşme takvimi gereği kritik zamanlar başlayacak"

Açıklamada, siyah çelenk bırakılmasının MESS'e yapılan dostça bir uyarı olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Eğer bu uyarımızı dikkate almazlarsa, bizi yine duymazdan gelirlerse, sesimizi biraz daha yükselteceğiz. Bu sefer üretimdeki gücümüzden gelen sesimiz duyulacak. Mesela 20 Aralık'tan itibaren mesailer kalkacak. Bakalım o zaman kim üretecek. Durmayacağız, iş yerlerinde eylemler başlayacak. Mesela, üyelerimizin çalıştığı iş yerlerinde protestolar ve basın açıklamaları yapacağız. Yer gök bizim sesimizle inleyecek. Ama MESS o sesleri bile duymazsa, işte o zaman, sözleşme takvimi gereği kritik zamanlar başlayacak. O aşamada izleyeceğimiz yol haritasını, Genel Başkanımız çizecek ve 25 Aralık'ta kamuoyuna ilan edecek."

Türk Metal Sendikası, MESS'e siyah çelenk bıraktı

Türk Metal Sendikası, Metal, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Metal Sendikası, MESS'e siyah çelenk bıraktı - Son Dakika


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