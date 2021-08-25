Türk Metal Sendikası, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki taleplerini açıkladı - Son Dakika

Türk Metal Sendikası, Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29,57, ikinci altı ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk altı ayı enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, ikinci altı ayı enflasyon oranında zam artışı istedi. Sosyal yardımlara ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep edildi.

Sendika Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki taleplerini açıklamak için bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Sözleşmenin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemini kapsadığını belirten Kavlak, şöyle konuştu:

"Daha önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmedeki taleplerimizi de üyelerimizin görüşlerini dikkate alarak hazırladık. Yaklaşık iki ay önce başladığımız sözleşme çalışmaları kapsamında 120 bin üyemize anket uyguladık. Bunun yanında, bir araştırma şirketine 10 binin üzerinde üyemizin katılımıyla araştırma yaptırdık. Böylece üyelerimizin taleplerini belirlemiş olduk. MESS'e bağlı iş yerlerinde görev yapan 700 temsilcimizle bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayla da temsilci arkadaşlarımızın görüşlerini aldık. Tüm bunların ardından Başkanlar Kurulumuzda taleplerimize son şeklini verdik."

"Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor"

Kavlak, sözleşmenin MESS'e bağlı 179 işletmedeki 210 iş yerinde çalışan toplam 127 bin Türk Metal Sendikası üyesi işçiyi kapsadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Sözleşme Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsıyor. Bunlar ülke ekonomisinin lokomotif işletmeleri. Otomotivde Tofaş, Renault, Ford, Mercedes ve Man, beyaz eşya ile elektronikte Arçelik, Bosch ve Siemens gibi markalar var. İmzalayacağımız toplu sözleşme, Türkiye'nin sanayi kuruluşlarının ilk 10'undaki 4 firmayı, ilk 50'sinde 13. firmayı, ilk 100 içerisindeki 20 firmayı kapsıyor. Sözleşme kapsamında bizim dışımızda DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş'e bağlı Öz Çelik-İş sendikalarının üyeleri de var. Bu kapsamdaki işçilerin yüzde 91'i üyelerimizden oluşuyor."

İlk yılın ilk altı ayında yüzde 29,57 zam talebi

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin Türkiye'nin en büyük özel sektör toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu ifade eden Kavlak, sözleşmeye dair taleplerini şöyle sıraladı:

"Saatlik ücreti 20,50 liranın altında olanlara, bu ücreti geçmemek üzere saatlik ücretlerinin 90 kuruş iyileştirmesini istiyoruz. Bunun yüzdelik getirisi yüzde 2,57 oluyor. Bunun yanında bütün ücretlere yüzde 27 zam istiyoruz. Bunların toplamı olarak ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29,57, ikinci altı ay enflasyon oranı, üçüncü altı ay enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, dördüncü altı ay enflasyon oranı, sosyal yardımlara ilk yıl yüzde 35 zam, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep ediyoruz."

Kavlak, ücret artışı taleplerinin yanında çalışanları kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortasının eş ve çocukların da dahil edilmesi, mazeret izni, gece çalışma tazminatı, bakım onarım ve teknik personel tazminatı, işe giriş ücreti ile anaokulunda çocuğu olanlara yardım gibi taleplerinin de bulunduğunu açıkladı.

Kovid-19 salgını sürecinde metal işçisinin özveriyle çalıştığını dile getiren Kavlak, "Bizim çalıştığımız işletmeler salgın sürecinden etkilenmedi. Salgın sürecinde Türkiye'nin ihracatını tek başımıza biz omuzladık. Tabir yerindeyse hayatımız pahasına ölümüne çalıştık. Şimdi hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.