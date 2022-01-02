Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti - Son Dakika
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Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti

02.01.2022 15:45

- Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti Türk Metal Sandikası'nın mitinginde Kıraç sahne aldı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde MESS kararlarını protesto eden Türk Metal Sendikası, bu kez Kocaeli'de miting düzenledi.

- Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti

Türk Metal Sandikası'nın mitinginde Kıraç sahne aldı

KOCAELİ - Türkiye'nin çeşitli yerlerinde MESS kararlarını protesto eden Türk Metal Sendikası, bu kez Kocaeli'de miting düzenledi. Mitingin ardından ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı.

Bir süredir Türkiye'nin çeşitli yerlerinde MESS kararlarına karşı protestolarını, düzenlediği mitinglerle dile getiren Türk Metal Sendikası, bu kez Kocaeli'de miting düzenledi. Katılımın yoğun olduğu mitingde, çeşitli sloganlar atıldı. Bir konuşma yapan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Bu mitingimizin adı, rastgele seçilmiş bir ad değildir. Bu mitingimiz, 'Ölümüne çalıştık, kazanacağız' mitingidir. Evet biz ölümüne çalıştık. Biz canımız pahasına çalıştık. Herkes evindeyken, sıcak yuvasında, çoluk çocuğuyla beraberken biz çarkları döndürdük, bacaları tüttürdük. Emeğin en kutsal değer olduğunu, dosta, düşmana gösterdik. Biz bu pandemi döneminde şehitler verdik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Onları toprağa verip yine tezgahımızın başına döndük. Biz ölümüne çalıştık, ölümüne çalıştık" diye konuştu.

"Artık deniz bitti"

MESS yetkililerini uzlaşmaya davet eden ve mücadelelerinin devam edeceğini belirten Pevrul Kavlak, "Biz bugüne kadar, sosyal ortağımıza karşı yalnızca iyi gün dostu olmadığımızı kötü günde de onların yanında olduğumuzu her fırsatta gösterdik. Ne emeğimizi, ne mesaimizi ne de canımızı esirgedik. Şimdi sıra onlarda. Ne demişler; 'yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer'. Ne kadar yiğit olduklarını şimdi göreceğiz. Gösterin iyi niyetinizi, gösterin dostluğunuzu, gösterin yiğitliğinizi. Biz de görelim. Artık deniz bitti. Sakın unutmayın, deniz bizim için biterse, sizin için de bitmiş demektir. Zaman yaklaşıyor, o masadan hakkımızı almadan kalkmayacağız. O masayı miting alanına çevireceğiz. O masada direneceğiz. İşi sokaklara taşımayı da iyi biliriz. Biz, o sokakların yabancısı değiliz. Biz o sokaklarda büyüdük, o sokaklardan geldik. Gerektiğinde yine o sokaklara döneriz, mücadelenin kralını veririz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı.

(MEC-HFV-SO-Y)

Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti
Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti
Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti
Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti
Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti
Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti
Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti
Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türk Metal Sendikası, MESS'in teklifini Kocaeli'de protesto etti - Son Dakika


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