Türk Metal Sendikası'ndan üyelerine indirim anlaşması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Metal Sendikası'ndan üyelerine indirim anlaşması - Son Dakika Ekonomi

Türk Metal Sendikası'ndan üyelerine indirim anlaşması

18 dakika önce

Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi ilçede üyelerine yönelik indirim anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Türk Metal Sendikası'ndan üyelerine indirim anlaşması, System.String[]

Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi ilçede üyelerine yönelik indirim anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Türk Metal Sendikası, Alfemo Mobilya Kdz. Ereğli Mağazası ile üyelerine özel güncel kampanyalara ilave yüzde 10 indirim anlaşması imzaladı.


Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi, ilçe genelinde sağlıktan, gıdaya, eğitim kurumlarından mobilya sektörüne birçok firma ile üyelerine özel indirim anlaşmalarını her geçen gün genişletiyor. Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan son olarak ilçede mobilya sektöründe Göztepe'de faaliyet gösteren Timtek Firması'nın bayisi olduğu Alfemo Mobilya Kdz. Ereğli Mağazası ile yürürlükte olan indirimlere ek olarak üyelerine özel yüzde 10 indirim anlaşması imzaladı. Sendika Başkanı Ercan üyelerinin farklı sektörlerdeki hizmetlerden daha uygun koşullarda yararlanması için bu tür anlaşmalar yaptıklarını belirterek, Alfemo Mobilya'nın da yürürlükte olan mevcut indirim oranlarına ek olarak Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi üyelerine yüzde 10 indirim yapacağını vurguladı.


Timtek Firması Sahibi Sertan Yalçın ise yapılan anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Yalçın "İndirim kampanyası Dünya Kalite Ödülü'ne sahip Alfemo Mobilya ürün gamında bulunan tüm yatak odası, yemek odası, oturma grupları, genç odası, bebek odası ve mobilya aksesuarlarında geçerli. Bu kampanyanın bölgemize, Erdemir ve Tat Metal çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yalçın ayrıca kampanyadan Erdemir çalışanlarının yanı sıra Erdemir emeklilerinin de yararlanabileceğini söyledi. - ZONGULDAK

Murat Erat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada
Son dakika: Erdoğan'dan Rusya dönüşü ilk açıklama: Burada amacımız ateşkesi sağlamaktı, bunu sağladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin önemli kazanımları var" deyip madde madde sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi için hakaret içerikli ifadeler sarf eden Engin Özkoç'a yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
13:43 Alp Navruz: Dizimizin reytingleri çok iyi
13:43 Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti
13:43 Muhterem Nur'dan üzücü haber
13:05 Can Yaman'ın hiç mi suçu yok!
13:05 Adana'da dizi oyuncusu Deniz Bezek'in öldüğü hemzemin geçitteki kazayla ilgili davada karar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 14:31:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Metal Sendikası'ndan üyelerine indirim anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]