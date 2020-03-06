Türk Metal Sendikası'ndan üyelerine indirim anlaşması

Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi ilçede üyelerine yönelik indirim anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Türk Metal Sendikası, Alfemo Mobilya Kdz. Ereğli Mağazası ile üyelerine özel güncel kampanyalara ilave yüzde 10 indirim anlaşması imzaladı.



Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi, ilçe genelinde sağlıktan, gıdaya, eğitim kurumlarından mobilya sektörüne birçok firma ile üyelerine özel indirim anlaşmalarını her geçen gün genişletiyor. Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan son olarak ilçede mobilya sektöründe Göztepe'de faaliyet gösteren Timtek Firması'nın bayisi olduğu Alfemo Mobilya Kdz. Ereğli Mağazası ile yürürlükte olan indirimlere ek olarak üyelerine özel yüzde 10 indirim anlaşması imzaladı. Sendika Başkanı Ercan üyelerinin farklı sektörlerdeki hizmetlerden daha uygun koşullarda yararlanması için bu tür anlaşmalar yaptıklarını belirterek, Alfemo Mobilya'nın da yürürlükte olan mevcut indirim oranlarına ek olarak Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi üyelerine yüzde 10 indirim yapacağını vurguladı.



Timtek Firması Sahibi Sertan Yalçın ise yapılan anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Yalçın "İndirim kampanyası Dünya Kalite Ödülü'ne sahip Alfemo Mobilya ürün gamında bulunan tüm yatak odası, yemek odası, oturma grupları, genç odası, bebek odası ve mobilya aksesuarlarında geçerli. Bu kampanyanın bölgemize, Erdemir ve Tat Metal çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yalçın ayrıca kampanyadan Erdemir çalışanlarının yanı sıra Erdemir emeklilerinin de yararlanabileceğini söyledi. - ZONGULDAK