Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek toprağa verildi - Son Dakika

Bir süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek'in cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü, sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptı.



Kırıkkale merkez Nokta Camii önünde kılınan cenaze namazı öncesinde alanda güvenlik önlemleri alındı. Cenaze namazına katılacak olanlara İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. İl Müftüsü Şahin, namaza katılacakları çift kol aralığı hizaya gelmelerinin kendi sağlıkları açısından daha uygun olduğunu belirtirken cenazede herkesin de maske taktığı görüldü. Saat 11.30'da korona virüs tedbirleri dikkate alınarak kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, aile üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı. Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Yenimahalle mezarlığında, yıllar önce vefat eden oğlunun yanına defnedildi.



FETÖ'nün hedefleri arasındaydı



İki gün önce kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Türk Metal Sendikası eski Başkanı Mustafa Özbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Türk Metal Sendikası'nın 34 yıl Genel Başkanlığını yürüten Özbek, Ergenekon soruşturması kapsamında FETÖ'nün öncelikli hedefleri arasında yer alırken bir süre cezaevinde kalmıştı. - KIRIKKALE