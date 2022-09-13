Tekirdağ'da Türk Metal Sendikası işten çıkarılan üyeleri için eylem yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Türk Metal Sendikası işten çıkarılan üyeleri için eylem yaptı

13.09.2022 17:40
Tekirdağ'da Türk Metal Sendikası işten çıkarılan üyeleri için eylem yaptı

Türk Metal Sendikası (TMS) Kapaklı Şubesi, üyelerinin bir kablo fabrikasından haksız yere işten çıkarıldığını iddia ederek eylem yaptı.

Türk Metal Sendikası (TMS) Kapaklı Şubesi, üyelerinin bir kablo fabrikasından haksız yere işten çıkarıldığını iddia ederek eylem yaptı.

TMS Kapaklı Şube Başkanı Günay Özden ve sendika üyeleri, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir araya geldi.

Özden, burada yaptığı açıklamada, bir kablo firmasında çalışan bazı işçilerin sendikalarına üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını ileri sürdü.

İşçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduklarını ifade eden Özden, "Örgütlenme özgürlüğü anayasa ve yasalar tarafından güvence altındadır. Bunu engellemek suçtur. 31 Ağustos'ta 3 arkadaşımız, 3 Eylül'de 8 arkadaşımız, 10 Eylül'de de hiçbir hukuksal dayanak olmadan 2 arkadaşımız 25/2 maddesinden işten atıldı. Bu arkadaşlarımız sırf anayasal haklarını kullandıkları için işine son verildi." dedi.

Özden, sendika olarak hak ve adaletten yana olduklarını belirterek "İnsanların haklarını yemekten Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını çiğnemekten vazgeçin. İnsanların ekmeği ile oynamaktan vazgeçin." diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir sendika üyesi imam kıyafeti giydi. Daha sonra "öldürülen işçi hakları" yazılı tabut önünde gıyabi cenaze namazı kılan sendika üyeleri bir süre slogan attı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Türk Metal Sendikası işten çıkarılan üyeleri için eylem yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Türk Metal Sendikası işten çıkarılan üyeleri için eylem yaptı - Son Dakika
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