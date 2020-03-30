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Türk Metal Sendikası uyardı: İşçi çıkarma olursa sert tepki gelir
17 dakika önce
Üretime ara veren fabrikalarda örgütlü Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde örgütlü oldukları işyerlerinde tek bir işçinin bile çıkarılması durumunda tepkilerini ortaya koyacaklarını vurguladı.
Üretime ara veren fabrikalarda örgütlü Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde örgütlü oldukları işyerlerinde tek bir işçinin bile çıkarılması durumunda tepkilerini ortaya koyacaklarını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:21
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